Maharashtra Chitrarath : सप्तश्रृंगीची दिल्लीवारी; राजपथावर आदिमायेचे दर्शन!

नामपूर (जि.नाशिक) : खानदेशचे आराध्य दैवत असलेल्या श्री सप्तशृंग निवासिनी आदिमायेचे प्रजासत्ताकदिनी राजपथावर दर्शन होणार आहे. महाराष्ट्राच्या चित्ररथासाठी ‘साडेतीन शक्तिपीठ अन् स्त्रीशक्ती जागर’ ही संकल्पना निवडण्यात आली आहे. सप्तशृंगीदेवीची मूर्ती नव्या रूपात भाविकांसाठी दर्शनसाठी खुली झाली असून, यानिमित्ताने हे नवं रूप देशभरात पोचण्यास मदत होणार आहे. (republic day Maharashtra chitrarath godess saptashrungi will seen on chitrarath nashik news)

प्रजासत्ताकदिनी दर वर्षी विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील लोकसंस्कृतीसह वैशिष्ट्यांवर आधारित चित्ररथांचा संचलनात सहभाग असतो. महाराष्ट्रातील शक्तिपीठांमध्ये कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची तुळजाभवानी, माहूरची रेणुकादेवी आणि सप्तशृंगगडावरील आदिमाया सप्तशृंगदेवीचा समावेश आहे.

देवींच्या भव्य आणि तितक्यात सुंदर प्रतिमा आणि त्यामाध्यमातून स्त्री सामर्थ्याचे दर्शन देशवासीयांना मिळणार आहे. चित्ररथाची लांबी ४५ फूट, रुंदी १४ फूट, तर जमिनीपासून १६ फूट उंच, असे आकारमान असेल.

सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा चित्ररथ साकारण्यासाठी मूर्तिकार आणि कलाकारांना संधी दिली. या वर्षीची संकल्पना, रेखाचित्रे व त्रिमितीय प्रतिकृती तुषार प्रधान आणि रोशन इंगोले या युवा मूर्तिकार आणि कलादिग्दर्शकांनी तयार केली. त्यांच्यासोबत नरेश चरडे, पंकज इंगळे हे प्रतिकृतीचे काम सांभाळत आहेत.

३० जणांचा समावेश असलेल्या युवा मूर्तिकार आणि कलाकारांसह राहुल धनसरे मेहनत घेऊन महाराष्ट्राचा चित्ररथ परिपूर्ण करत आहेत. त्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे यांचे सहकार्य लाभत आहे.

निवडप्रक्रिया

सप्टेंबरमध्ये संरक्षण मंत्रालयातर्फे चित्ररथांसाठी सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्र सरकारचे विविध विभाग आणि संवैधानिक संस्थाने यांच्याकडून अर्ज मागवले जातात. चित्ररथासोबत पारंपरिक नृत्य असेल तर त्याचा व्हिडिओ, नृत्यातील वाद्य आणि पोशाखाची माहिती देणे आवश्यक असते.

निवड झालेल्या राज्यांना आणि विभागांना चित्ररथाचे ‘थ्री-डी मॉडेल’ सादर करावे लागतात. त्यात चित्ररथांची दृश्यता, समाजमनावर होणारा परिणाम, चित्ररथाची संकल्पना, सादर होणारे वाद्य या बाबींचा विचार केला जातो. चित्ररथ सादरीकरणापूर्वी सहा ते सात वेळा समितीची बैठक होते. प्राप्त अर्जांमधून उत्कृष्ट चित्ररथाची यादी तयार केली जाते.

चित्ररथाच्या पुढे हिंदीत, मागे इंग्रजीत, तर बाजूला स्थानिक भाषेत नाव लिहिले जाते. चित्ररथ तयार करण्यासाठी पर्यावरणपूरक साहित्याचा अधिक वापर करावा लागतो. संरक्षण मंत्रालयातर्फे प्रत्येक सहभागी विभागाला एक ट्रॅक्टर आणि एक ट्रॉली दिली जाते. याव्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही वाहनाचा वापर करता येत नाही. चालकाच्या सोयीसाठी ट्रॅक्टर आणि ट्रॉलीमध्ये सहा फूट अंतर ठेवणे आवश्यक असते.

