By

Nashik News : येथील ब्रिटिशकालीन बंधाऱ्यानजीक एका शेतात मोकळ्या जागेतील झाडाझुडपांत एक लाख साठ हजार किमतीचे जनावरे कत्तलीसाठी जमा करून ठेवल्याची बाब उघडकीस आली असून जायखेडा पोलिसांनी सदर जनावरांची सुटका करून पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या तपासणीनंतर गोशाळेत रवानगी केली आहे. जायखेडा पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी दोन महिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Rescue of animals tied in bushes by police nashik news)

शुक्रवारी (ता.२३) रात्री दहा वाजेच्या सुमारास जायखेडा पोलिस ठाण्यात अंबासन येथील ब्रिटिशकालीन बंधाऱ्यानजीक अनधिकृत गोवंश कत्तलीसाठी जमा केल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. जायखेडा पोलिस ठाण्यातील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम शिरसाठ व उपनिरीक्षक नवनाथ रसाळ, हवालदार सुनील पाटील, राजेंद्र सोनवणे, पंकज गुंजाळ, महिला पोलिस प्रतिमा लोखंडे यांनी याठिकाणी पोचत त्यांना यशोदाबाई शेलार व सुनीता ढाका (रा.अंबासन, ता.बागलाण) यांच्या घराशेजारील मोकळ्या जागेतील झाडाझुडपांत अकरा गोवंश जातीचे अतिशय निर्दयपणे बांधलेल्या अवस्थेत आढळून आले.

याबाबत पोलिसांनी महिलांना जनावरे ताब्यात बाळगण्याचा परवाना तसेच जनावरे कुठून खरेदी केली. याबाबत काही कागदपत्रे आहेत का? अशी विचारणा केली असता संबंधित महिलांनी कुठल्याही प्रकारे परवाना व कागदपत्रे नसल्याचे सांगितले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यानंतर दोन पंचासमक्ष जागेवरच पंचनामा करून जनावरांची पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून तपासणीनंतर उपस्थित ग्रामस्थांच्या मदतीने दोन पिकअप वाहनातून पुढील पालनपोषण करिता गोशाळेत रवानगी करण्यात आली.

विनापरवानगी व कत्तलीच्या इराद्याने जनावरे बाळगल्याने दोघा महिलांविरोधात जायखेडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याच परिसरात यापूर्वी देखील दोन वेळा प्राप्त माहितीनुसार अवैध गोवंश वाहतूक रोखण्यात पोलिसांना यश आले होते. पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे कत्तलीच्या इराद्याने जाणाऱ्या जनावरांची सुटका होत असल्याने नागरिकांनी याबाबत समाधान व्यक्त केले.