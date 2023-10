वडांगळी : जोगलटेंभी (ता. सिन्नर) येथील शिवारातील माळाचा मळा भागात सावज हेरून त्याच्या मागे पळत असताना बिबट्या विहिरीत पडला आहे. बिबट्याचे बछडे असल्याने विहिरीत पाईपाला अडकून बसले.

नाशिक पश्चिम वनविभागाच्या बिबट्या शोधा अन् पकडा मोहीमेतील कर्मचारी यांनी दोन तासांच्या अथक परिश्रम नंतर बछड्याला वाचविण्यात यश आले आहे. (Rescue of leopard that fell into well in Naigaon valley fifth leopard found Nashik News)

नायगाव खोरे भागात बिबट्या शोधा अन् पकडा मोहीमेत पाचवा बिबट्या त्यात बछडे रेक्यू करण्यात आले आहे. जोगलेटेंभीला शेतकरी शरद दामोदर कमोद यांचे माळाचा मळा भागात शेती आहे. गट नंबर 271मध्ये विहिर आहे.

आज सकाळी साडे आठच्या सुमारास विहिरीतील मोटार सुरू करण्यासाठी तेजस कमोद गेला. त्यावेळी विहिरीतून बिबट्या च्या डरकाळ्या ऐकू आल्या. पण हा बिबट्या विहिरातील पाण्यावरून पोहचत मोटार पाईपला अडकून बसला.

पाच ते सहा महिन्याचे बछडे असल्याने जीव वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत होते. त्यामुळे शरद कमोद यांनी वनविभागाला कळविले. वनपाल सुजीत बोकडे वनरक्षक संजय गिते वत्सला कांगणे इंधे गोविंद पंढरे पंकज कुत्हाडे श्री बालम यांनी बिबट्या बछडे रेक्यू ठरले.

ह्या विहिरीला कमी उंचीचे कथडे असल्याने बछडे विहिरीत पडले. त्यामुळे विहिरीत वनविभागाच्या पथकाने दोरखंड बांधून बाज सोडली. पण बछडे त्यावर आले नाही. त्यांनी पुन्हा बाजेसह पिंजरा सोडून त्यात सावज सोडले.

त्यामुळे विहिरीत पडलेले बछडे पिंजऱ्यात रेक्यू केले. ह्या बछडेला वनविभागाच्या रेक्यू पथकामुळे जीवदान मिळाले आहे. नायगाव खोरे भागात तिसरे बछ्यासह एकूण पाच बिबटे रेक्यू करण्यात आले आहे.

जोगलटेंभी भागात पहिल्यांदी दोन जणांवर हल्ले झाले. ह्या भागात गोदावरी दारणा संगम ऊसाचे क्षेत्र आहे. त्यामुळे बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. नायगाव खोरे भागात ह्या भागातून बिबटे शेती शिवारात शिरकाव करत आहे.

जोगलेटेंभी भागात आज वनविभागाला विहिरीत पडलेल्या बछडे रेक्यू केले. पण इतर बिबटे सापडले नाही.असे जोगलेटेंभी ग्रामस्थांनी सांगितले.

"माळाचा शेतात रात्रीच्या वेळेस विहिरीत बिबट्या पडला. तो विहिरीत पाईपला अडकला.त्याचा आम्ही जीव वाचविला आहे." - शेतकरी शरद कमोद, जोगलटेंभी

"जोगलेटेंभीला पाच सहा महिन्याचे बिबट्या बछडे रेक्यू केले आहे. विहिरीला कमी उंचीचे कथडे असल्याने ते त्यात पडले. बाजेच्या साहाय्याने पिंजरा सोडून बछड्याला वाचविले आहे."

- संजय गिते, वनरक्षक नायगाव