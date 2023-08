Nashik Police Bharti : पोलिस पाटील पदांसाठी शुक्रवारी आरक्षण सोडत; ५८ गावांच्या रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रिया

Nashik Police Bharti : तालुक्यातील गावांतील रिक्त असलेल्या पोलिस पाटील भरती पदांसाठी शुक्रवारी (ता.१८) आरक्षण सोडत दुपारी तीनला पंचायत समिती सभागृह, प्रशासकीय इमारत, मानूर (ता.कळवण) येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

प्रशासकीय व पोलिस यंत्रणा यामधील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या पोलिस पाटील पदाच्या भरतीचा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या आदेशाने राबविण्यात येत आहे. (Reservation for posts of Police Patil will be released on Friday nashik news)

कळवण उपविभागातील उपविभागीय अधिकारी, कळवण यांच्या अधिनस्त कळवण तालुक्यातील रिक्त असलेल्या गावातील पोलिस पाटीलपदी सरळसेवा भरती कामी शंभर बिंदुनामावली व प्रवर्गनिहाय लोकसंख्येच्या अनुषंगाने येणाऱ्या प्रवर्गनिहाय आरक्षणामधून अनुसूचित जमातीतील ३० टक्के महिलापदांसाठी संख्या व गावांची निश्चिती आरक्षण सोडत प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

तालुक्यातील रिक्त पदे

आंबुर्डी खुर्द, ओझर, ओतूर, शिरसमणी, नवीबेज, बगडू, पिळकोस, कुंडाणे (ओ.), साकोरे, शेरी दिगर, वडपाडा, आंबुर्डी बु., उंबरदे, करमाळे, शृंगारवाडी, पुणेगाव, वडाळे (हा.), पुनदनगर, हुंड्यामोख, देवळी कराड, गोपाळखडी, मळगाव खु., देसगाव, बोरदैवत, शिवभांडणे, तिऱ्हाळ बु., तिऱ्हाळ खु., इन्शी, पिंपळे खु., मोहबारी, देवळी वणी, जिरवाडे (हा.), काठरे दिगर, जयपूर, गंगापूर, खडकवन, पाटविहीर, प्रतापनगर, जयदर, हिंगवे, जिरवाडे (ओ.), एकलहरे, वाडी बु., चाचेर, विसापूर, कनाशी, बार्डे, दरेभणगी, भैताने दि., बालापूर, दरेगाव (वणी), दरेगाव (हा.), मोहपाडा, वेरूळे, बापखेडा, भांडणे (हा.), मेहदर, वंजारी.