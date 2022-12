पल्‍लवी कुलकर्णी- शुक्‍ल : सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक : रामतीर्थावरील गोदापात्रातील मुक्‍तेश्‍वर महादेव देवस्‍थान हे जाज्वल्य पुरातन असे देवस्‍थान आहे. मुक्‍तेश्‍वरी असलेले शिवलिंग हे गोदापात्रातील एकमेव भव्य शिवलिंग आहे. या शिवलिंगाचे सौंदर्य काही औरच आहे. यामुळे गोदाकाठचा परिसर अजूनच नयनरम्‍य झाला आहे. गोदाकाठाची धार्मिकता, पवित्रता व स्‍वच्छता अबाधित राहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. शिवलिंगाची स्‍वच्छता ही गंगेकाठी राहणारे चिमुकले करत आहेत. रोज सकाळी प्लॅस्टिकच्या पिशवीत गोदावरीच्या पाण्याने शिवलिंगास स्‍वच्छ स्‍नान घालून आजूबाजूचा परिसर स्‍वच्छ ठेवण्याचे काम हे चिमुकले दररोज करत आहेत. (reservation of Shivling by godavari shore children mukteshwar mahadev Efforts should made by administration Nashik Latest Marathi News)

गोदाकाठच्या सौंदर्यात भर टाकणारे रोकोडोबाच्या समोरील गोदापात्रातील शिवलिंगास संवर्धनाची आवश्‍यकता असून, मात्र प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे. चिमुकले रोज शेवाळलेला भाग अक्षरशः नारळाच्या घासणीने घासून स्‍वच्छ करतात. त्‍यापैकी एक चिमुकली तर अवघ्‍या तीन वर्षाची आहे.

ती गोदापात्रातून तिच्या वजनाला पेलवेल अशा प्लॅस्टिकच्या पिशवीत पाणी भरून आणते व ती पिशवी आपल्‍या बहिणीकडे देत परत ती रिकामी झाली की पुन्हा भरून आणण्यासाठी चाललेली लगबग अथवा आटापिटा अगदी मन सुन्न करून टाकतो. तसेच या चिमुकल्‍यांना हे कळू शकते, मग यासाठी स्‍वतंत्र यंत्रणा असताना ही वेळ येऊच कशी शकते, असा प्रश्‍न भाविकांना भेडसावत राहतो. गोदापात्रातील भव्य शिवलिंगाला संवर्धनाची नितांत आवश्‍यकता आहे. मात्र, याकडे शासनाचे लक्ष नसल्‍यामुळे रामतीर्थावरील देवस्‍थानाचे सौंदर्य धोक्‍यात आले आहे.

भाविकांचे श्रद्धास्थान असल्‍याने भाविकांकडून दर सोमवारी, प्रदोष, महाशिवरात्री, कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त हजारो भाविक शिवलिंगाचे पूजन व अभिषेक करत असतात. कायमस्‍वरूपी पूजारी नसल्‍याने तसेच या परिसरातील स्‍वच्छतेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. तसेच शिवलिंगाचे संवर्धन तत्‍काळ होणे महत्त्वाचे आहे. याकडे शासनाने लक्ष केंद्रित करणे क्रमप्राप्त आहे.

आम्ही आनंदाने करतो

आम्‍ही सारेजण रोज सकाळी या शंकराच्या पिंडीला स्‍वच्छ करून तिथे वाहिलेले दूध दही, मध, हळद आदींमुळे होणारे शेवाळे हाताने घासून हा परिसर स्‍वच्छ करत असतो. लहान बहिण असून ती छोट्या प्लॅस्‍टीकच्या पिशवीत पाणी आणून देण्यासाठी खूप उत्‍सुक असते. गोदापात्रातील पाण्याने शिवलिंगाची स्‍वच्छता आम्‍ही सारेजण आनंदाने करतो, असे गोदाकाठी राहणाऱ्या चिमुकल्यांनी सांगितले.

