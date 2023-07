By

Nashik News : महापालिकेकडून गोदावरी स्वच्छतेसाठी मोहीम, तसेच गोदावरी नदीमध्ये सांडपाण्याचे नाले मिसळू नये यासाठी विविध प्रकल्प राबविले जातात.

असे असताना आसारामबापू पुलाजवळील मखमलाबाद रोडवर सुयश रिअल्टर्सच्या द. इंपिरियल निवासी संकुलाचे ड्रेनेजचे नाले थेट नदीत सोडण्यास प्रकार उघडकीस आला.

यासंदर्भात स्थानिक नागरिकांनी महापालिकेकडे केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. तक्रारीत तथ्य आढळल्याने तातडीने काम बंद करण्याच्या सूचना देताना कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Residential Complex Drainage Pipe Directly Into Godavari River Basin case revealed after complaint of citizens Nashik News)

नाशिक महापालिकेकडून गोदावरी स्वच्छतेसाठी दरवर्षी विविध उपक्रम राबविले जातात. गोदावरी स्वच्छ राहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील महापालिकेला निर्देश दिले आहेत. मात्र असे असले तरी गोदावरी स्वच्छतेची जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे समजून अस्वच्छता करणारे घटक वाढत आहे.

पंचवटी विभागातील प्रभाग सहामध्ये असलेल्या आसाराम बापू पुलाजवळ या बांधकाम व्यावसायिक कंपनीच्या निवासी संकुलाचे काम पूर्णत्वास आले आहे. संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने संकुलाचे काम करताना ड्रेनेजचे स्वतंत्र व्यवस्था करणे गरजेचे आहे किंवा महापालिकेच्या ड्रेनेज पाइपलाइनला जोडणी करणे आवश्यक आहे.

मात्र, असे न करता थेट गोदावरी नदीपात्रात सोडण्याचा प्रकार स्थानिक नागरिकांनी महापालिकेकडे तक्रार करून उघडकीस आणला. महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या अभियंत्यांनी जागेवर जाऊन चौकशी केली असता, नागरिकांच्या तक्रारीत तथ्य आढळले. इमारतीचे प्रक्रियायुक्त सांडपाणी नदीपात्रात सोडता येत नाही.

सदर सांडपाणी महापालिकेच्या ड्रेनेज लाईनला किंवा सोफिट करून त्यामध्ये सोडणे आवश्यक आहे. इमारतीचे सांडपाणी नदीपात्रात सोडण्यासाठी पाइपलाइन टाकण्याचे काम त्वरित बंद करावे, अशा प्रकारचे सूचना महापालिकेच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडून देण्यात आली.