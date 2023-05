Nashik News : ‘लेक वाचवा-लेक शिकवा’चा संकल्प! वाजत गाजत बैलगाडीतून वाजे परिवाराची लाडक्या लेकीची मिरवणुक

Nashik News : मुलींना शिकण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, त्यांच्या शिक्षणाला गती मिळावी, प्रतिष्ठा आणि गुणात्मक दर्जाचे अधिष्ठान लाभावे, मुलींमध्ये वैचारिक व तार्किक क्षमता निर्माण व्हावी.

या अनुषंगाने सामाजिक बांधिलकी जपत डुबेरे येथील वाजे परिवारातील कुटुंबाने लेक वाचवा हा संदेश देत गावात ढोल ताशांच्या गजरात मिरवणुक काढली. (Resolution of beti bachao beti padhao procession of beloved daughter of Waje family from bullock cart Nashik News)

लग्न म्हणजे दोन जिवांचे मिलन. कौटुंबिक आनंदाला उधाण. असाच आनंदोत्सव साजरा होत असताना वाजे परिवारातील लाडक्या लेकीची मिरवणुक ‘लेक वाचवा-लेक शिकवा’चा संकल्प करीत ढोल ताशाच्या गजरात बैलगाडीतून काढली.

डुबेरे येथील रहिवासी तथा निमाचे संचालक बबन वाजे, श्रीमंत थोरले, बाजीराव पेशवे, पतसंस्थेच्या संचालिका संगीता वाजे यांची कन्या डॉ. वैष्णवी व रांजणगाव येथील दत्तात्रय गाढवे यांचे पुत्र डॉ. मयुरेश यांचा (ता. १२) विवाह सोहळा पार पडला.

त्या पार्श्वभूमीवर बबन वाजे यांनी नाशिक येथील यशवंत व्यायाम शाळेचे मुलींचे ढोलपथक आणून गावातून मिरवणूक काढण्याचे ठरविले. गुरुवारी (ता. ११) सकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्याची आरती करण्यात आली.

त्यानंतर डॉ. वैष्णवीला सजविलेल्या बैलगाडीत बसवण्यात आले. लेक वाचवा, लेक शिकवा, मुलगा-मुलगी एक समान, नर असो व नारी चढा शिक्षणाची पायरी अशी घोष वाक्याची फलके घेऊन फेटा बांधलेल्या महिला मिरवणुकीत सहभागी झाल्या होत्या.

डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजापेक्षा वेगळा आवाज डुबेरेकरांना आनंद देऊन गेला. ढोल पथकातील तरुणांच्या चित्तथरारक कसरतींचाही आनंद उपस्थितांनी लुटला.

मिरवणुकीत सिन्नर वाचनालयाचे कार्यवाह तथा सिन्नर नगरपरिषदेचे माजी गटनेता हेमंत वाजे, श्रीमंतचे अध्यक्ष नारायण वारुंगसे, उपाध्यक्ष अरुण वारुंगसे, लायन्स क्लबचे पदाधिकारी, निमाचे पदाधिकारी यांच्यासह ग्रामस्थ सहभागी झाले.