Ganesh Visarjan : येत्या गुरुवारी (ता. २८) होणाऱ्या ‘श्रीं’च्या विसर्जन मिरवणुकीची तयारी महापालिकेकडून सुरू झाली असून, विसर्जनमार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी बांधकाम, विद्युत, अतिक्रमण, घनकचरा व्यवस्थापन विभागावर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे.

विसर्जन मिरवणूक मार्गावरील खड्डे बुजविणे, अनधिकृत होर्डिंग हटविणे, वीजतारा व फलक बुधवारपर्यंत हटविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

घनकचरा विभागाने नैसर्गिक व कृत्रिम तलावांची निर्मिती एक दिवस अगोदरच करावी व गोदाघाट स्वच्छतेच्या सूचना आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिल्या. (responsibility of immersion ganesh procession route of certain Construction NMC Electricity Encroachment Solid Waste Department will manage nashik)

सार्वजनिक गणेशमंडळाचे ‘श्री’ विसर्जन गुरुवारी (ता. २८) होणार असून, त्यानिमित्त वाकडी बारव येथून मिरवणूक काढली जाणार आहे. विसर्जन मिरवणूक विनाअडथळा पार पडावी, यासाठी महापालिका व पोलिसांच्या वतीने नियोजन बैठक पार पडली.

बंदोबस्ताची जबाबदारी पोलिसांकडे, तर विसर्जन मार्गावर सोई-सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी मिरवणूकमार्ग वन विसर्जन स्थळांची पाहणी केली.

त्याअनुषंगाने चार विभागांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली. बांधकाम विभागाकडे रस्ते दुरुस्ती, मिरवणूकमार्गावरील अडथळे दूर करणे, तसेच विसर्जनस्थळावर सोईसुविधा पुरविण्याची जबाबदारी निश्‍चित केली.

अतिक्रमण विभागाला अतिक्रमणे हटविण्याच्या त्याचबरोबर अतिक्रमित फलके, झेंडे हटविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विद्युत विभागाने वीजतारा हटविण्याच्या, तसेच विसर्जनस्थळी वीजपुरवठा करण्याच्या सूचना दिल्या.

घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडे कृत्रिम तलाव निर्माण करून मूर्ती संकलनाच्या, तर निर्माल्य संकलनासाठी स्वतंत्र घंटागाड्यांची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. नैसर्गिक तलावांवर फायर ब्रिगेडने सुरक्षा पुरविण्याच्या सूचना दिल्या.

सदरची कारवाई करताना बुधवारी (ता. २७) सायंकाळपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला. मिरवणूकमार्गासह गोदावरी नदीवरील प्रमुख घाटांची स्वच्छता करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दोन लाखांपेक्षा अधिकचे उद्दिष्ट

महापालिकेने मिशन विघ्नहर्ता मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत गोदावरी व उपनद्यांचे प्रदूषण टाळण्यासाठी पीओपी मूर्ती विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ५७ कृत्रिम तलावांची निर्मिती करण्यात आली आहे.

नागरिकांनी नदीत मूर्तीचे विसर्जन न करता दान करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, मागील वर्षी दोन लाख सहा हजार मूर्ती संकलित करण्यात आल्या होत्या. या वर्षी त्यापेक्षा अधिक मूर्ती संकलनाचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे.

...असा आहे मिरवणूक मार्ग

वाकडी बारव येथून ‘श्रीं’च्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरवात होईल. पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते मिरवणूक मार्गावर श्रीफळ वाढवून प्रारंभ केला जाईल.

त्यानंतर फाळके रोड, भद्रकाली मार्केट, दूधबाजार, दामोदर सिनेमा, गाडगे महाराज पुतळा येथून उजवीकडे, मेन रोड, धुमाळ पॉइंट, महात्मा गांधी रस्ता, मेहेर सिग्नल, अशोक स्तंभ, रविवार कारंजा, मालेगाव स्टॅन्ड, पंचवटी कारंजा, मूळ मालवीय चौक, रामतीर्थ असा मिरवणुकीचा मार्ग निश्‍चित करण्यात आला असून, या रस्त्यावर स्वच्छतेच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या.