Nashik News : गावांची जवाबदारी तरुण पोलिसपाटलांवर; 24 गावांसाठी नेमणूक प्रकिया पूर्ण

Nashik News : मागील चार महिन्यांपासून सुरू असलेली तालुक्यातील पोलिसपाटील भरतीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन अखेर येवला व नांदगाव तालुक्यांतील ४५ गावांना, तर येवल्यातील २४ गावांना प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुणवत्तेच्या आधारे नव्याने पोलिसपाटील मिळाले आहेत.

विशेष म्हणजे तरुण अन् नवोदित चेहऱ्यावर अन् महिलांवर देखील गावच्या पोलिसपाटलांची जबाबदारी आली आहे.(Responsibility of villages on young policemen in yeola nashik news)