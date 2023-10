खेडभैरव : इगतपुरी तालुक्याचे मुख्य भात पिकाची कापणी सुरू झाली आहे. यंदा पाऊस चांगला झाल्याने हळवी, गरवी वाणाचे भात, नाचणी, वरई, उडीद आदी खरीप पिके चांगली तयार झाली आहेत.

हळवी भात पिकाचे वाण लवकर कापणीसाठी तयार होते. त्यामुळे हळव्या भाताची कापणी झाल्यानंतर गरवी भाताची कापणी सुरू होणार आहे. तालुक्यातील सर्व भात कापणी पूर्ण होण्यास आणखी महिनाभराचा कालावधी लागणार आहे. (Rice harvesting has started in Igatpuri 28 thousand hectares will be harvested Use of mechanization Nashik News)

तालुक्यात यंदा जवळपास २८ हजार हेक्टरवर भाताची लागवड झाली. सुरवातीला जवळपास १५ ते २० दिवस उशीरा पाऊस सुरू झाला होता. जूनच्या सुरवातीला पावसाने दडी मारली होती. परिणामी, भात शेतीची कामांना विलंब झाला.

जूनअखेरीस पाऊस झाल्यानंतर पेरण्या झाल्या. कमी कालावधीत रोप उगवून १५ दिवसांत लागवड झाली. पहिल्या पंधरवड्यात मुसळधार पाऊस झाल्याने कामात व्यत्यय येत होता, अशा अनेक कारणांनी भातशेतीचे वेळापत्रक पूर्णतः बिघडले. काही शेतकऱ्यांना यंदा दुबार पेरणी करावी लागली.

भात कापणीसाठी शेतकरी पारंपरिक पद्धतीपेक्षा यांत्रिकीकरणाला प्राधान्य देत आहेत. शेजारील जिल्ह्यांमधून हार्वेस्टर मशिनी तालुक्यात आल्या आहेत. यंत्राच्या साहाय्याने भात कापणीसह मळणी एकाचवेळी होत असल्याने वेळ व खर्चाची बचत होत आहे.

अनेकजण शेतकऱ्यांना वापरता येईल, अशाही यंत्राचा वापर करीत आहेत. दोन्ही हातांच्या साहाय्याने यंत्राने भात कापणी केली जाते. अवघ्या काही वेळात भात कापणी होत असल्याने शेतकरी प्राधान्य देत आहेत.

डिझेलचे दर वाढल्याने यंत्र वापरण्यास परवडत नसल्याने अनेक शेतकरी मजुरांनी भात कापणी करीत आहेत. सध्या भात कापणीसाठी मजुरीचा दर २५० ते ३०० रुपये आहे.

भात पिकाला उत्पादन खर्च अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना भातशेती परवडत नसल्याचे शेतकरी सांगतात. भाताला जास्तीत जास्त भाव मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

यंदा उत्पादनात घट, विमा मिळण्याची मागणी

सुरवातीला पावसाने दडी मारल्याने व ऑक्टोबरच्या सुरवातीला भात पिकाला पावसाची गरज होती. मात्र, पुरेसा पाऊस न झाल्याने भात पिकाच्या उत्पादनात घट होणार आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना विमा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

"काही वर्षांपासून भात पिकाच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. सध्या भाताला मिळणारा दर अत्यंत कमी असून, भाताला साधारण ३५०० ते ४००० प्रतिक्विंटल भाव मिळणे गरजेचे आहे. शासनाने यासाठी प्रयत्न करावेत."-एकनाथ शेंडे, शेतकरी, म्हसुर्ली (ता. इगतपुरी)