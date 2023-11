मनमाड : देशी दारूचा साठा घेऊन जात असताना पोलिसांच्या विशेष पथकाने दोन जणांवर कारवाई करत रिक्षासह एक लाख ६५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे. (Rickshaw seized with country liquor in operation at Manmad Goods worth one lakh 65 thousand seized Nashik Crime)

पोलिसांच्या विशेष पथकाने मनमाड शहरात गस्त घालत असताना रिक्षाचालक पंकज मारुती सोनवणे (३०, रा. मनमाड), अमोल अनिल पठारे (३८, रा. मनमाड) हे दोघे रिक्षामध्ये (एमएच १५ झेड ८४०७) अवैधरीत्या संत्रा देशी दारू घेऊन जात असताना आढळले.

पोलिस अधीक्षक शहाजी उमप यांच्या विशेष पथकाने त्या दोन जणांवर कारवाई करत सुमारे १ लाख ५ हजार रुपये किमतीची अवैध देशी भिंगरी संत्रा दारू व ६० हजार रुपये किमतीच्या रिक्षासह १ लाख ६५ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला.

दोघेही स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी बेकायदा विनापरवाना दारूविक्री करण्याच्या उद्देशाने नेत असताना आणि अवैध वाहतूक करताना आढळून आल्याने पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. विशेष पथकातील कर्मचारी अजय आव्हाड यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे.

जिल्हा पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष पथकाने ही कामगिरी केली असून पोलिस कर्मचारी सुदाम जगन्नाथ मुंगसे, सागर सौदागर, जयश्री सोनवणे, जितेंद्र दळवी, अजय आव्हाड, दत्तू भवर आदी कारवाईमध्ये सहभागी झाले होते.