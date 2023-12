Nashik Crime: मारहाणीच्या गुन्ह्यात एकाला सश्रम कारावास

नाशिक : जेलरोड परिसरातील शिवाजीनगरमध्ये जुन्या भांडणाच्या रागातून एकाच्या डोक्यात लाकडी दांडक्याने मारून गंभीर दुखापत केल्याप्रकरणी आरोपीला दोन वर्षे सश्रम कारावास व ५ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे.

सदरील घटना फेब्रुवारी २०१५ मध्ये घडली होती. (Rigorous imprisonment to one in crime of assault Nashik Crime)