Nashik Crime News : द्यावे येथे 2 गटात हाणामारी; 9 जणांविरुद्ध दंगलीचा गुन्हा

Nashik Crime News : शहरातील द्याने भागातील आंबेडकरनगरात दोन गटात मागील भांडणाची कुरापत काढून हाणामारीचा प्रकार घडला. मारहाणीत तिघे जण जखमी झाले. '

दत्तू राजू निकम (३०, रा. चंद्रमणीनगर, द्याने) व शरद अशोक वाघ (३६, रा. चंद्रमणीनगर, द्याने) यांच्या परस्परविरोधी तक्रारीवरून एका गटातील सहा व दुसऱ्या गटातील तीन अशा दोन्ही गटातील नऊ जणांविरुद्ध रमजानपुरा पोलिस ठाण्यात दंगलीचा व मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Riot offence against 9 persons due to Clash in 2 groups nashik crime news)