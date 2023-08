Nashik Bike Theft Crime: शहरात दुचाकी चोरट्यांचा उच्छाद! जुलैमध्ये 42 गाड्या लंपास

Nashik Bike Theft Crime : शहर आयुक्तालय हद्दीमध्ये दुचाकी चोरट्यांनी अक्षरक्ष उच्छाद मांडल्याचे पहावयास मिळते आहे. जुलै महिन्यात तब्बल ४२ दुचाकी, एक रिक्षा आणि एक कार चोरट्यांनी लांबविल्या आहेत.

तर, गेल्या सात महिन्यात तब्बल ४२६ वाहने चोरीला गेली. यापैकी फक्त ३५ वाहनांचा पोलिसांना शोध लावता आला आहे. या नामुष्कीनंतरही शहर पोलिस मात्र शहरातील गुन्हेगारीला आळा घातल्याचा दावा करीत असल्याचे आश्चर्य व्यक्त होते आहे. (Rise of two wheeler thieves in city 42 bike theft in July nashik news)

गतवर्षाच्या तुलनेतही दुचाकी चोरीचे प्रमाण वाढलेले असताना, पोलिसांना चोरीला आळा घालण्यात सपशेल अपयश आले आहे. असे असतानाही शहरातील वाहन चोरीला आळा बसल्याचा दावा अधिकाऱ्यांकडून केला जात असल्याने भूमिकेविषयी संशय व्यक्त होत आहे.

२०२२ मध्ये जानेवारी ते जून या सहा महिन्यात ३६८ वाहनांची चोरी झाली होती तर, त्यापैकी केवळ ५२ वाहनांचा शोध लावता आला होता.

यंदा २०२३ मधील जानेवारी ते जून या सहा महिन्यात वाहन चोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली असून, ३८४ वाहने, तर जुलै महिन्यात ४२ असा ४२६ वाहने चोरट्यांनी लांबविले आहेत.

तर, पोलिसांना फक्त ३५ वाहनेच सापडली आहेत. तर या वर्षी शहरातून महागड्या ५ चारचाकी वाहनांचीही चोरी झाली आहे. त्यांचा अद्यापही तपास लागू शकलेला नाही.

महागड्या चारचाकीचा लागेना शोध

दुचाकी चोऱ्या रोखण्यात शहर पोलिसांवर नामुष्की ओढवली आहे. नाकाबंदीतही पोलिसांच्या हातावर तुरी देत चोरटे दुचाकी लंपास करीत असल्याने पोलिसांच्या उपाययोजना फोल ठरल्याचेच मानले जात आहे.

भद्रकाली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून दोन महिन्यांपूर्वी ३२ लाखांची फॉर्च्यूनर ही महागडी कार चोरट्यांनी भरवस्तीतून मध्यरात्री लंपास केली.

या घटनेची माहिती काही मिनिटात पोलिसांना दिली गेली. तसेच, चोरीचे सीसीटीव्ही फुटेजही पोलिसांना देण्यात आले. परंतु अद्यापही या कारचा शोध लागू शकलेला नाही.

पार्किंग टार्गेट

चोरट्यांकडून शहरातील दुचाकी वाहनांची पार्किंग टार्गेट केले जातात. शासकीय कार्यालये, रुग्णालये, व्यापारी पेठा येथे रस्त्यालगत पार्क केलेल्या दुचाकी अवघ्या काही मिनिटात चोरटे लंपास करतात.

विशेषतः दुचाकीमध्ये ॲक्टिव्हा, शाईन, स्प्लेंडर, बुलेट अशी वाहने चोरीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. चोरट्यांकडून ही वाहने ग्रामीण वा परजिल्ह्यात विकल्या जातात.

आकडेवारी (जाने ते जूनअखेर)

वर्ष.... चोरीची वाहने.... सापडली

२०२२.... ३६८....५५

२०२३.... ३८४... ३५

जुलै २३....४२...००