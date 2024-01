Nashik Crime : नाशिकवरून मुंबईकडे जाणाऱ्या कारची कोयत्याचा धाक दाखवून लुट; मुंबई-आग्रा महामार्गावरील घटना

नाशिक : मुंबई - आग्रा महामार्गावरील पाडळी गावाजवळ नाशिकवरून मुंबईकडे जाणाऱ्या कारला रोखत कोयत्याने कारच्या काचा फोडल्या.

तसेच, कारमधील दोघांना जीवे मारण्याची धमकी देत त्याच्याकडील रोकड, मोबाईल असा ८२ हजारांचा ऐवज बळजबरीने लुटून घेतल्याचा प्रकार घडला. शनिवारी (ता. १३) रात्री पावणे बाराच्या सुमारास घडली. (Robbery by showing fear of koyta Incident on Mumbai Agra highway Nashik Crime)