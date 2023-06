Nashik Crime : बतावणी करून महिलेची लुट

By

Nashik Crime : जेलरोड परिसरातील राजराजेश्वरी जवळ पुढे एकाला चाकू लागला असून तुम्ही तुमचे दागिने काढून पिशवीत ठेवा अशी बतावणी करणाऱ्या दोघांनी ५० वर्षीय महिलेचे दागिने हातचलाखीने लंपास केल्याचा प्रकार घडला आहे. (Robbery of woman by talking about security Nashik Crime)

रेखा रमेश पालवे (रा. त्रिमूर्तीनगर, राजराजेश्वरी जवळी, जेलरोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या शुक्रवारी (ता. २) दुपारी साडेचार वाजेच्या सुमारास त्या रस्त्याने पायी जात असताना, वाटेत दोन अज्ञात संशयित त्यांना भेटले आणि त्यांनी पुढे एकाला चाकू लागला आहे.

तुमच्या गळ्यातील व कानातील सोन्याचे दागिने काढून पिशवीत ठेवा अशी दोघांनी बतावणी केली. त्याप्रमाणे रेखा पालवे यांनी दागिने काढून पिशवीत ठेवले. त्यावेळी संशयितांनी हातचलाखीने त्यांचे २९ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने हातचलाखीने चोरून घेत त्यांची फसवणूक केली.

याप्रकरणी नाशिकरोड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून उपनिरीक्षक मुनतोडे हे तपास करीत आहेत.