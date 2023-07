Nashik Rohit Pawar : बालेकिल्ला कोणाचा हे येवल्याचे लोकच दाखवतील : रोहित पवार

Nashik Rohit Pawar : मत देताना मतदारांनी तुमच्यावर विश्वास टाकलेला असतो, मात्र या मतदारसंघांमध्ये विश्वासघात झाल्यामुळेच पक्षप्रमुख शरद पवार यांनी माफी मागितली असावी.

कोण म्हणतोय बालेकिल्ला? येवल्यातील सभेचे शनिवारचे चित्र पाहिल्यानंतर बालेकिल्ला कोणाचा हे येत्या काळात येथील लोकच दाखवून देतील अशी प्रतिक्रिया आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी व्यक्त केली. (Rohit Pawar statement about Only people will show yeola belongs to whom nashik news )

शरद पवार यांच्या येवल्यातील प्रचंड गर्दीत सभा झाल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना येथील जनतेच्या भावनाच व्यक्त केल्या, अशा प्रतिक्रिया येथे व्यक्त होत आहे. लोकशाहीमध्ये कुणाला निवडून द्यायचे हा निर्णय लोक घेतात. निवडून देताना लोक व्यक्ती आणि विचाराही पाहतात असेही त्यांनी स्पष्ट करीत अप्रत्यक्षपणे इशाराच साधला.

शरद पवार नाशिक व येवल्याला येतात म्हटल्यावर रस्त्यात प्रत्येक गावात त्यांना ताकद देण्यासाठी हजारो लोक उपस्थित होते. इथली सभाही प्रचंड ताकदीने झाली. हजारो नागरिक अगदी मनापासून साहेबांना ऐकण्यासाठी व पाहण्यासाठी आले होते.

त्यामुळे कोण म्हणतंय बालेकिल्ला...! हा बालेकिल्ला कोणाचा आहे हे लोकच येत्या काळात दाखवून देतील. पवार साहेबांवर विश्वास ठेवणारे लाखो लोक आहेत, पवार साहेब उमेदवार देताना सुद्धा योग्य देतील आणि यापूर्वीच्या सर्वांनी चांगले काम केले आहे असेही रोहित पवार म्हणाले.

इथे विश्वासघात झालाय...

‘कोणी कुठेही जात असताना पदापेक्षा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते ते म्हणजे विचार..अन जेव्हा तुम्ही विचार सोडतात तेव्हा हजारो- लाखो लोकांनी तुम्हाला जे मतदान केले असते ते एका विचारासाठी असते, त्यांचा प्रश्न उभा रहातो.

मग अप्रत्यक्षपणे का प्रत्यक्षपणे तुम्ही मतदारांचा विश्वासघात करत असतात आणि तो विश्वासघात या मतदारसंघांमध्ये झाल्यामुळे पवार साहेबांनी इथं मतदारांची माफी मागितली असावी असेही श्री. पवार म्हणाले.

लोक पुन्हा विश्वास ठेवतील..

पवारसाहेब जेव्हा- केव्हा इकडे यायचे तेव्हा पहिला तालुका येवला असायचा. पवार साहेबांचा विश्वास लोकांवर असतो. लोकशाहीच्या माध्यमातून कोणाला निवडून द्यायचं हे लोक ठरवत असतात आणि लोकांचा प्रतिसाद बघितल्यानंतर ज्या विचाराला आजपर्यंत जोपासले, ताकद दिली त्याच विचाराला संपवले जातेय.

पवारसाहेब जे कोणी उमेदवार असतील त्यांचं भविष्यात नाव घोषित करतील आणि लोक नक्कीच पवार साहेबांवर परत एकदा विश्वास ठेवतील असेही आमदार पवार म्हणाले.

असाही लक्षवेधी साधेपणा!

सभेला शरद पवार येण्याच्या अर्धा तास अगोदर रोहित पवार सभास्थळी दाखल झाले होते. व्यासपीठावर येताच त्यांनी भारताचा बुलंद आवाज...शरद पवार, शरद पवार’ या घोषणा द्यायला सांगत सभेचा माहोल तयार केला. विशेष म्हणजे व्यासपीठावर गर्दी होऊन अनेक ज्येष्ठांना बसण्यासाठी जागा नव्हती, त्यामुळे भाषणे सुरू झाल्यावर ते पुढे असलेल्या मोकळ्या जागेत येऊन खाली मांडी घालून बसले.

त्यांच्या या साधेपणाची चर्चा झालीच पण अनेक कॅमेरेही त्यांना टिपण्यासाठी त्यांच्याकडे वळाले. सभा संपल्यानंतर गाडीतून जात असतानाही त्यांनी सनरूपमधून बाहेर उभे राहात आजूबाजूच्या तरुणांना प्रतिसाद देत हातात हात देऊन आभार व्यक्त केले. विशेष म्हणजे सुप्रिया सुळे यांनीही सर्वांचे हात वर करत आभार मानले.