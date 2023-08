Nashik Smart City : स्मार्टसिटीच्या नगर परियोजनेवर भूमिका काय? उच्च न्यायालयाने मागविला अहवाल

Nashik Smart City : स्मार्टसिटीअंतर्गत मखमलाबाद व नाशिक शिवारातील हनुमानवाडी येथे प्रस्तावित नगर परियोजनेचा प्रस्ताव मुदत संपुष्टात आल्याने महासभेने रद्द केल्यानंतरही राज्य शासनाने चार महिन्यात भूमिका स्पष्ट न केल्याने आता न्यायालयाने विचारणा केली आहे.

यासंदर्भात तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. (role of smart city on city planning report was called for by High Court nashik news)

स्मार्टसिटी कंपनीकडून ग्रीनफिल्ड उपक्रमांतर्गत मखमलाबाद व नाशिक शिवारातील हनुमानवाडी येथे सर्वे क्रमांक ७५३ मध्ये जवळपास साडेसातशे एकर क्षेत्रात नगर परीयोजना प्रस्तावित करण्यात आली होती.

नगर परियोजनेला मुळातच शेतकऱ्यांचा विरोध होता. काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी ही रस्ता सन्मुख येत असल्याने त्यांचा लटका विरोध होता, मात्र ज्यांच्या जमिनी या योजनेंतर्गत अगदी शेवटच्या टोकाला जात होत्या त्यांना कमी भाव मिळणार असल्याने त्यांचा मोठा विरोध होता. स्मार्टसिटीकडून अनेकदा प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची मने वळविण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु शेतकऱ्यांचा विरोध वाढत गेला.

आंदोलनापासून ते न्यायालयापर्यंत हा विरोध वाढत गेला. स्थानिकांची मागणी लक्षात घेऊन महासभेनेदेखील प्रस्तावाला विरोध केला. सप्टेंबर २०१९ मध्ये स्मार्टसिटी कंपनीकडून प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली.

त्यासाठी नऊ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. जून २०२० मध्ये नऊ महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर ऑक्टोंबर २०२० मध्ये महासभेवर आलेल्या प्रस्तावानुसार सदर योजना रद्द करण्याचा ठराव महासभेने केला व राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला.

राज्य शासनाने त्यावर अद्यापपर्यंत निर्णय घेतला नाही. सदर योजना रद्द झाली असली तरी राज्य शासनाकडून ठराविक क्षेत्रावर योजना जाहीर असल्याने तेथील शेतकऱ्यांना नवीन बांधकामे किंवा इतर योजना करता येत नाही. त्यामुळे या विरोधात उच्च न्यायालयात स्थायी समितीचे माजी सभापती व शेतकरी सुरेश पाटील यांनी दावा दाखल केला. त्यांच्याकडून ॲड. प्रनील सोनवणे यांनी बाजू मांडली.

चार महिन्यात अहवाल

महासभेने प्रस्ताव रद्द केल्यानंतर शासनाने त्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित होते, मात्र अद्याप निर्णय झाला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर पुढील चार महिन्यांमध्ये राज्य शासनाने प्रकल्पासंदर्भात सरकारची भूमिका काय, यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्याची माहिती ॲड. सोनवणे यांनी दिली.