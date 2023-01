Nashik Crime News : मालेगावचे सराईत मोबाईल चोर अटकेत

नाशिक रोड (जि. नाशिक) : रेल्वे सुरक्षा दलाने (आरपीएफ) मालेगावच्या तीन सराईत मोबाईल चोरांना पकडून नाशिक रोड रेल्वे पोलिसांकडे सुपूर्द केले. वरिष्ठ निरीक्षक हरपोलसिंग यादव यांनी ही माहिती दिली. (RPF nabbed three mobile phone thieves of malgaon handed them to Nashik Road Railway Police nashik news)

उपनिरीक्षक रवींद्रकुमार, कर्मचारी सागर वर्मा, मनीष सिंह, दीपक सानप यांनी उत्तर प्रदेशला जाणाऱ्या रेल्वे प्रवाशाचा मोबाईल चोरणाऱ्या या तीन संशयितांना पकडले. त्यांची चौकशी केली असता, त्यांनी नाव शेख शेहबाज शफीक (२०), इम्रान शेख (२१), मंजूर अहमद मुसगीन अन्सारी (२०, तिघे रा. मालेगाव) अशी सांगितली.

त्यांची झडती घेतली असता, दोन मोबाईल मिळाले. पवन एक्स्प्रेस मधील प्रवासी झोपले असताना त्यांचे मोबाईल चोरल्याची कबुली त्यांनी दिली. उमेश भुनाथ यादव यांनी याबाबत तक्रार दिली होती. त्यांना संपर्क करून बोलावून मोबाईलची खात्री केली.

तिन्ही संशयितांची वैद्यकीय तपासणी करून रेल्वे पोलिसांकडे सुपूर्द केले. संशयितांनी या आधीही मोबाईल चोरले आहेत. नाशिक रोडला चोरी करण्याआधी त्यांनी मनमाडमध्येही चोरी केली होती. त्यांच्याकडून आणखी काही गुन्हे उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

