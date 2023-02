By

नाशिक : सकाळच्‍या कोवळ्या उन्‍हात महात्मानगर परिसरातून धावताना नाशिककरांनी सुदृढ आरोग्‍याचा मंत्र जपला. ‘नाशिक रन’ (Nashik Run) उपक्रमात लहान मुलांपासून ज्‍येष्ठांनी सहभाग नोंदविला.

समारोप कार्यक्रमात लकी ड्रॉ काढताना दहा भाग्‍यवंत सहभागींना बक्षीसांचे वितरण करण्यात आले. (Running through Mahatma Nagar area in early morning sun chant mantra of good health nashik news)

नाशिक रन चॅरिटेबल ट्रस्‍टतर्फे महात्‍मानगर मैदानापासून नाशिक रनचे आयोजन केले होते.

जिल्‍हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आषिमा मित्तल व अन्‍य मान्‍यवरांच्‍या हस्‍ते हिरवा झेंडा दाखवत उपक्रमाला सुरवात झाली. ट्रस्‍टचे अध्यक्ष एच. एस. बॅनर्जी, उपाध्यक्ष आर. आर. भुयांन, सचिव अनिल दैठणकर, खजिनदार राजाराम कासार, विश्‍वस्‍त ए. अनंथरामन, प्रबल रे, मुकुंद भट, श्रीकांत चव्‍हाण, आर. जी. माने, नितीन देशमुख, स्‍नेहा ओक आदी उपस्‍थित होते.

धावण्यापूर्वी मनोरंजनात्‍मक कार्यक्रमाचे सादरीकरण झाले. या वेळी नृत्‍याविष्कार सादर होत असताना, उपस्‍थितांनीही संगीताच्‍या तालावर ठेका धरला. यानंतर नाशिकमधील आयर्नमॅन विजेते, धावपटू, सायकलपटूंच्‍या समूहाने क्रीडा ज्‍योत प्रज्‍वलित केली.

व्‍यासपीठीय कार्यक्रमानंतर टप्याटप्‍याने सहभागींना धावण्यासाठी सोडण्यात आले. प्रारंभी धावपटूंचा समुहाने झेंड्यासह धावण्यास सुरवात केली. यानंतर विशेष मुलांनी सहभागी होत धाव घेतली. व त्‍यानंतर लहान मुलांचा गट, व सर्वसामान्‍य या उपक्रमात सहभागी होताना धावले.

नागरिकांचा प्रतिसाद घटला..

दरवर्षी नाशिक रनमध्ये सर्वसामान्‍य नागरिकांचा मोठा सहभाग लाभत असतो. परंतु यावर्षी कंपनीचे कर्मचारी व काही हौशी नाशिककर वगळता सर्वसामान्‍य नागरिकांचा उपक्रमास प्रतिसाद मिळाला नसल्‍याचे उपस्थितीवरून दिसून आले.

गेल्‍या दोन वर्षांमध्ये कोरोना महामारीमुळे व्‍यापक स्वरूपात कार्यक्रम झालेला नव्‍हता. तसेच यावर्षीदेखील उशिराने कार्यक्रम घेताना व्‍यापक स्वरूपात प्रसिद्धी झाली नाही. त्‍यातच महाशिवरात्री, छत्रपती शिवाजी जयंतीच्‍या पार्श्वभूमीवर उपक्रमाचे आयोजन केल्‍याने नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला नसल्‍याचे बोलले जाते आहे.



‘नो हाँकींग’ बाबत जनजागृती

नाशिक रन उपक्रमानिमित्त धावण्याच्‍या मार्गावर ‘नो हाँकींग’चे फलक धरुन स्‍वयंसेवक उभे होते. अनावश्‍यक वेळी वाहनाचा कर्णकर्कश आवाज टाळण्याचे आवाहन यानिमित्त करण्यात आले. अनेक नागरिकांच्या टी-शर्टवर हा संदेश नमूद असलेले स्‍टिकर चिटकविण्यात आले होते.