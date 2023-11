SAKAL Exclusive : संसार म्हटला, की कौटुंबिक वादविवाद आलेच. अलीकडे विभक्त कुटुंबपद्धती समाजात वाढीस लागली आहे. यामुळे कधी कौटुंबिक तर कधी दांपत्यातील वाद विकोपाला जाऊन प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोचते.

खाकी वर्दीतला पोलिसही संवेदनशील असतो. त्यामुळे दांपत्यातील समज-गैरसमज दूर करून त्यांना एकत्रित आणण्यासाठी थेट गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी विशेष महिला शाखेच्या माध्यमातून वाद विकोपाला गेलेल्या दांपत्याचे समुपदेशनातून एकत्रित येण्याची एक संधी मिळते.

दहा महिन्यांमध्ये पोलिसांकडे आलेल्या सुमारे साडेसहाशे दांपत्यांच्या तक्रारींपैकी ८२ दांपत्यांच्या सुखी संसाराची रेशीमगाठ पुन्हा बांधण्यात पोलिसांना यश आले आहे. हे प्रमाण कमी असले तरी वाढत्या घटस्फोटाच्या तुलनेत आशादायी आहे. (SAKAL Exclusive 82 couples separated due to family disputes back in married life due to police help nashik)

समाजात अलीकडे विभक्त कुटुंबपद्धती वाढीस लागली आहे. यामुळे एकत्रित कुटुंबात असणारा प्रेम, जिव्हाळा, नातेसंबंध जपण्यासाठीची आत्मीयता संपुष्टात आली आहे. नवदांपत्यांमध्ये किरकोळ वाद विकोपाला जाऊन विभक्त होण्याची समाजात जणू परंपराच सुरू झाली आहे.

पोलिस ठाण्यांमध्येही सर्वाधिक तक्रारी या दांपत्याच्या वादविवादाच्याच येतात. न्यायालयांमध्येही सर्वाधिक दावेही खावटी व घटस्फोटाचीच असतात. असे असले तरी पोलिस ठाण्यात दांपत्याचा कौटुंबिक वादाची तक्रार आल्यास पोलिसांकडून तत्काळ गुन्हा नोंदविला जात नाही.

पोलिस ठाण्याच्या पातळीवर दांपत्यातील वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला जातो. बऱ्याचदा नातेवाइकांकडून आठमुठेपणाचे धोरण अवलंबल्याने पोलिस तो वाद विशेष महिला शाखेकडे सोपवितात.

या शाखेतून संबंधित दांपत्यांना पाचारण करून त्यांच्यातील वाद मिटविण्याचा आणि त्यांचे समुपदेशन करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला जातो.

अशा प्रयत्नांमुळे नाशिक शहर महिला पोलिस शाखेकडे दहा महिन्यांमध्ये आलेल्या ६३३ तक्रारींपैकी ८२ दांपत्यांच्या सुखी संसाराचा गाडा सुरळीत सुरू करण्यात यश आले आहे. ६९ दांपत्यांनी न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. १६१ दांपत्य समुपदेशनासाठी हजर झालेले नाहीत.

अहंकारामुळेच वितुष्ट

दांपत्यामधील वाद अत्यंत किरकोळ वा क्षुल्लक कारणावरून होतात. परंतु त्यातून अहंकार दुखावल्याने दांपत्यातील नाते ताणले जाते. यातही दोन्ही कुटुंबीयांकडील नातलगांची भर पडते.

परिणामी दांपत्यांची मने जुळण्याऐवजी त्यांच्यात खतपाणी घालून वितुष्ट वाढविले जाते. त्यामुळे वाद संपुष्टात येण्याऐवजी वाद पोलिस आणि नंतर न्यायालयापर्यंत पोचतो.

"पोलिसांकडे मोठ्या प्रमाणात दांपत्यातील वादाच्या तक्रारी येतात. प्राधान्याने त्यांच्यातील वाद समुपदेशनातून मिटवून त्यांना पुन्हा संसार सुरू करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न असतो. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत."

- प्रशांत बच्छाव, पोलिस उपायुक्त, गुन्हेशाखा