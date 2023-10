इगतपुरी : राज्यातील शिक्षण पद्धतीचे अध्यापन, अध्ययन आणि परिणाम यांचे बळकटीकरण (स्टार्स) कार्यक्रमातंर्गत सर्व शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबरच खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पत्ती निश्चित करण्यासाठी सोमवार (ता. ३०)पासून संकलित मूल्यमापन चाचणी घेण्यात येणार आहे.

सलग तीन दिवस म्हणजे २ नोव्हेंबरपर्यंत इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची भाषा, गणित व इंग्रजी या विषयांची संकलित मूल्यमापन चाचणी होईल. नाशिक जिल्ह्यातून सुमारे २ ते अडीच लाख विद्यार्थी चाचणी देणार आहेत. (SAKAL Exclusive Assessment test collected under STARS project in schools from today It will include nashik)

राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन संकलित मूल्यमापन चाचणी घेण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. सध्या राज्यभरात स्टार्स ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबवण्यात येत आहे.

त्या अंतर्गत २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नियतकालिक दोन मूल्यांकन चाचण्या घेतल्या जाणार आहेत.

अध्ययन निष्पत्ती निश्चित करण्यासाठी नियतकालिक मूल्यांकन चाचण्या महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे.

राज्यातील उच्च प्राथमिक शाळांमधील जवळपास निम्मे विद्यार्थी उपक्रमापासून वंचित राहिल्यास संपादणूक पातळीत वाढ करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल, ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन खासगी अनुदानित शाळांमधील तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन चाचणी एक आणि दोन या दोन चाचण्या घेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

प्रश्नपत्रिका उपलब्ध

एससीईआरटीच्या संचालकांच्या प्रस्तावानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद व सरकारी आश्रमशाळांसह खासगी अनुदानित शाळांमधील तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या संकलित मूल्यमापन चाचणी एकसाठी नाशिक जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये प्रत्येक शाळानिहाय प्रश्नपत्रिका पोहोच करण्यात आल्याची माहीती प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी डॉ. नितीन बच्छाव यांनी दिली.

चाचणी कालावधीत जिल्हा स्तरावरून तालुकानिहाय शाळाभेटींचे नियोजन करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.

अशी होणार संकलित चाचणी :

तारीख : विषय : इयत्ता

३० ऑक्टोबर : मराठी : तिसरी ते आठवी

३१ ऑक्टोबर : गणित : तिसरी ते आठवी

१ नोव्हेंबर : इंग्रजी : तिसरी ते आठवी