SAKAL Exclusive : विकासासाठी ‘मी नाशिककर’चे ब्रॅण्डिंग! उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख एकत्रित

नाशिक : नाशिकच्या विकासाला चालना मिळावी, या हेतूने उद्योगाच्या विविध क्षेत्रातील प्रमुखांनी एकत्र येत ‘मी नाशिककर’ चळवळ सुरू केली आहे.

या चळवळी अंतर्गत वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी रिंगरोड, कृषी उत्पादनांचे ब्रॅण्डिंग, एअरपोर्ट ब्रॅण्डिंग, ऑटोमोटिव्ह व इलेक्ट्रिकल क्षेत्रातील उद्योगांची पायाभरणी या सारख्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चळवळ उभारून त्या तडीस नेण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून संस्था कार्यरत आहे.



एखाद्या भागाचा विकास हा त्या भागातील राजकीय नेतृत्व कसे आहे, त्यावर अवलंबून असतो. नाशिकच्या बाबतीत ही बाजू कमकुवत ठरली आहे. राजकीय नेतृत्व नसल्याने विकासाला हवी तशी गती मिळाली नाही. त्यामुळेच आता नाशिककर म्हणून उद्योजकच चळवळ उभी करतं आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून ‘मी नाशिककर’ नावाने विकासाची एक चळवळ सुरू झाली आहे. नाशिक २.० अंतर्गत सुरू असलेल्या चळवळीचे उद्दिष्ट रोजगार निर्मिती करणारे उद्योग आणणे, पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, कृषी उद्योगांचे ब्रॅण्डिंग करणे व नाशिक विमानतळाचे उत्तर महाराष्‍ट्र म्हणून ब्रॅण्डिंग करणे हा आहे.

विमानतळाचे ब्रॅण्डिंग करताना टोल नाक्यापासून विमानतळांपर्यंत होर्डिंग उभारले जात आहे. महापालिका, रस्ते विकास महामंडळ, नाशिक विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शहरातील अंतर्गत व बाह्य रिंगरोडचा विस्तार करणे हा आहे. त्यासाठी रिंगरोड समितीदेखील स्थापन करण्यात आली आहे.

नाशिकमध्ये ऑटोमोटिव्ह व इलेक्ट्रिकल क्षेत्रातील प्रत्येकी एक मोठा उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न आहे. नाशिक व्हॅली उपक्रमांतर्गत ऍग्रो एक्स्पोर्ट्स ब्रॅण्डिंगची चळवळ हाती घेण्यात आली आहे. नाशिकमधील प्रमुख पिकांना आंतरराष्‍ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्याचे प्रयत्न आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न आहे.

चळवळीचा अजेंडा

- अंतर्गत, बाह्य रिंग रोडचा विस्तार.

- उत्तर महाराष्ट्र म्हणून एअरपोर्ट ब्रॅण्डिंग.

- एक ऑटोमोटिव्ह व एक इलेक्ट्रिकल मोठा उद्योग आणणे.

- वाइनरी, अॅग्रो एक्स्पोर्ट्स- नाशिक व्हॅली ब्रॅण्डिंग.

- तज्ज्ञ समितीद्वारे कामगार विवादांवर मर्यादित हस्तक्षेपासह शांततापूर्ण औद्योगिक वातावरण तयार करणे

- पर्यावरणाची निर्मिती, वादमुक्त औद्योगिक क्षेत्र.

- चीनमधून भारतात स्थलांतरित होणाऱ्या कंपन्यांना निमंत्रित करणे.

- आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय पर्यटन स्थळ बनविण्यास मदत करणे.

- रखडलेल्या प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी राजकीय दबाव निर्माण करणे.

- शैक्षणिक हबला चालना देणे.

- चित्रपटसृष्टीचा विकास करणे.

- ड्रायपोर्ट-लॉजिस्टिक हब आणि एअर कार्गोला चालना.

- मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सर्व्हिसिंग, थांबा, सबसिडी इंधन, देखभालीसाठी प्रयत्न.

- इको टुरिझम, वेलनेस सेंटर निर्मिती.

"मी नाशिककर चळवळीच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न केले जात आहे. नाशिकच्या क्षमतांचे ब्रॅण्डींग करण्यासाठी आतापर्यंत चळवळीत विविध क्षेत्रातील १२२ तज्ञ जोडले गेले आहेत. आणखी तज्ञांना जोडण्याचा प्रयत्न आहे." - संजय कोठेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मी नाशिककर चळवळ.