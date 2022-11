SAKAL Exclusive : नल-दमयंती मंदिराचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा; नळकसला राज्यातील एकमेव मंदिर

नामपूर (जि. नाशिक) : नळकस (ता. बागलाण) येथे महाभारतकालीन प्रेमीयुगुल निस्सिम प्रेमाचे प्रतीक नल-दमयंती आणि शिवपार्वती मंदिराचा डोळ्यांची पारणे फेडणारा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा भक्तिमय वातावरणात झाला. नळकस येथील नल दमयंती मंदिर महाराष्ट्रातील एकमेव जागृत मंदिर आहे. (SAKAL Exclusive Consecration Ceremony of Nala Damayanti Temple Nallamala is only temple in state nashik news)

नळकस येथील नल-दमयंती मंदिराला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. अनेक दिवसांपासून गावात सामाजिक एकोप्याने कार्यक्रमाची रूपरेषा, नियोजन सुरू होते. श्रीक्षेत्र जायखेडा येथील वारकरी संप्रदायाच्या यशोदा अक्का, कीर्तनकेसरी संजय धोंडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तीन दिवस चाललेल्या उत्सव सोहळ्यात मांडव मिरवणूक, मातृका पूजन, होमपूजन, संतपूजन, कलशारोहण, ध्वजारोहण आदी धार्मिक उत्साहात झाले.

आमदार दिलीप बोरसे, माजी आमदार संजय चव्हाण, दीपिका चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण व आरोग्य सभापती यतींद्र पाटील, पप्पू बच्छाव, जिल्हा परिषदेच्या सदस्या लता बच्छाव, भाजपचे तालुकाध्यक्ष संजय देवरे, सटाणा बाजार समितीचे सभापती कृष्णा भामरे, संचालक अविनाश सावंत, हेमंत कोर, जायखेड्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रीकृष्ण पारधी, डॉ. सी. एन. पाटील, पंचायत समितीचे उपसभापती कान्हू अहिरे, पोलिसपाटील बाळासाहेब ठाकरे, बाजीराव सावंत, दीपक अहिरे, अवधूत येशी, संजय देवरे, वसंत देवरे आदी उपस्थित होते. अनिल महाराज तुपे यांचा कीर्तनाचा कार्यक्रम झाला. महाप्रसादाच्या कार्यक्रमाने जीर्णोद्धार सोहळ्याची सांगता झाली.

हेही वाचा : दुधाच्या प्लास्टिक पिशवीचा कापलेला छोटा कोपराही घडवेल अनर्थ...

हेही वाचा: Nashik Crime News : नाशिककरांभोवती थाटला जातोय नशेचा बाजार; प्रवेशद्वारातूनच मादक द्रव्यांची एन्ट्री

अशी आहे आख्यायिका

विदर्भातून आलेले नल-दमयंती दोघेही एकदा झाडाखाली झोपले असताना नल जागा झाला. त्याने समोरच्या नदीच्या डोहात सोनेरी पंख असलेले हंस पाहिले. हे हंस पकडले, तर त्यांना विकून उदरनिर्वाहाची सोय करता येईल म्हणून त्याने अंगावर असलेले एकमेव वस्त्र काढले अन् त्या पक्ष्यांवर टाकले. मात्र त्या पक्ष्यांनी ते वस्त्र घेऊन पलायन केले. त्यातच त्याला विषारी साप चावल्याने नल काळा पडला. त्याने दमयंतीला तेथेच सोडून जाण्याचा निर्णय घेतला. दमयंती पुन्हा आपल्या वडिलांकडे जाऊन सुखी जीवन जगू शकेल, अशी त्याची भावना होती. दमयंतीला जाग आल्यावर नल जवळ नसल्याने ती सैरभैर झाली. दमयंती नलच्या शोधात भटकत महाजनपदातील चेदी राज्यात दाखल झाली.

या वेळी चेदीच्या राजमातेने तिला आश्रय दिला व तिला तिच्या आई-वडिलांकडे सोडले. त्यांनी दमयंतीचा पुन्हा स्वयंवर करण्याचे निश्चित केले. या वेळी ही बातमी नलपर्यंत पोचली व दमयंती आपल्याला ओळखेल का हे पाहण्यासाठी नलही त्या स्वयंवरात दाखल झाला. या वेळी दमयंतीने नलला ओळखले. या प्रेमकथेचे नळकस हे गाव साक्षीदार असल्याचे येथील पोलिसपाटील विश्वास देवरे यांनी सांगितले. नळकसला शेकडो वर्षांपासून मिळालेल्या या नावामुळे ही प्रेमकथा येथे अवतरल्याने या गावाला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

हेही वाचा: Nashik Agriculture News : कलिंगड पिकाकडे तरुणांचा कल; स्थानिक उत्पादनाला परराज्यांत अधिक मागणी