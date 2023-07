By

SAKAL Exclusive : कोरोना महामारीच्‍या काळात आरोग्यक्षेत्रात मनुष्यबळाचा वानवा निर्माण झालेला होता. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी महाआरोग्‍य कौशल्‍य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला खरा, परंतु रोजगार निर्मितीच्‍या अनुषंगाने फारसे यश मिळाले नसल्‍याचे आकडेवारीतून स्‍पष्ट होते.

नाशिक जिल्ह्यात नोंदणीकृत १ हजार ४० उमेदवारांपैकी केवळ ४०४ प्रशिक्षणार्थींनाच रोजगाराची संधी मिळाली. तर निम्म्याहून अधिक प्रशिक्षणार्थी बेरोजगार राहिले. (SAKAL Exclusive Employment in Health Care limited Half of trainees under Maha Arogya unemployed nashik)

सेवा क्षेत्रातील महत्त्वाचे क्षेत्र म्‍हणून आरोग्‍य क्षेत्राकडे बघितले जाते. वेगवेगळ्या पातळ्यांवर येथे कुशल मनुष्यबळाची आवश्‍यकता असते. दरम्‍यान, कोविड महामारीच्‍या काळात विशेषतः दुसऱ्या लाटेदरम्‍यान आरोग्‍य क्षेत्रात मनुष्यबळाची मोठी अडचण उद्‍भवली होती.

संभाव्‍य तिसऱ्या लाटेत ही गैरसोय होऊ नये, व आरोग्‍य क्षेत्राला मुबलक प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ उपलब्‍ध व्‍हावे, याअनुषंगाने तत्‍कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाची घोषणा केली होती.

याअंतर्गत रुग्णालयाशी सामंजस्‍य करताना प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्याची योजना होती. त्‍यानुसार जिल्‍हानिहाय प्रशिक्षणासाठी टार्गेट निश्‍चित करण्यात आलेले होते.

नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राने हे टार्गेट पूर्ण केले आहे. असे असले तरी प्रत्‍यक्षात निर्माण झालेल्‍या रोजगाराची आकडेवारी निराश करणारी आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

प्रशिक्षण, निवडीत महिला आघाडीवर

योजनेंतर्गत १ हजार ४० उमेदवारांनी नोंदणी केलेली होती. यामध्ये पुरुष ४०३ आणि महिलांची संख्या ६३७ होती. त्‍यापैकी ९२८ प्रशिक्षणार्थींचे प्रमाणिकरण, मूल्‍यमापन पूर्ण करण्यात आले.

यामध्ये पुरुष ३४७ आणि महिलांची संख्या ५८१ होती. प्रशिक्षणार्थींपैकी प्रत्यक्ष रोजगार मिळालेल्या उमेदवारांची संख्या ४०४ असून, यामध्येही महिलांचीच आघाडी आहे. १४९ पुरुष आणि २५५ महिलांना रोजगार उपलब्‍ध होण्यास मदत झाली.

परंतु प्रत्‍यक्ष प्रशिक्षणार्थींची संख्या पाहता काहींनी प्रशिक्षण पूर्ण न केल्‍याने तर काहींनी प्रशिक्षण पूर्ण करूनही अशा निम्‍या प्रशिक्षणार्थींना रोजगारापासून वंचित राहावे लागले आहे.