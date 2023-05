SAKAL Exclusive: वाढत्या EVमुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्या नाशिकच्या प्रेमात! चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात दाखविला रस

By

SAKAL Exclusive : केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन (इव्ही) धोरणांतर्गत महापालिकेकडून शहरात १०६ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. शहरात चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी टाटा, रिलायन्स यासह देशभरातील आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी रस दाखविला आहे.

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगसाठी प्रथमच नाशिक महापालिकेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या कंपन्यांनी काम करण्याची तयारी दाखविल्याने नाशिकसाठी सदर बाब अभिमानास्पद मानली जात आहे. (SAKAL Exclusive International companies Nashik due to growing EV Interest shown in setting up charging stations nashik news)

त्याचबरोबर नाशिकमध्ये वाढत्या ‘इव्ही’ कारमुळे कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. पारंपरिक इंधनावर होणारा खर्च, त्यामुळे वाढणारी महागाई व वाहनांची गरज लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण अवलंबिले आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत असताना तेवढ्या प्रमाणात चार्जिंग स्टेशनचीदेखील आवश्यकता भासणार आहे. त्याअनुषंगाने महत्त्वाच्या शहरांमध्ये केंद्र शासनाने चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी निधी देवू केला आहे.

महापालिकेने २२ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी यादी सादर केली. तर नॅशनल क्लीनर पॉलिसी अंतर्गत (एन-कॅप) ३५ जागांवर चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५७ जागा चार्जिंग स्टेशनसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

‘इव्ही’ स्टेशन उभारण्यासाठी महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. प्रीबीड मीटिंगमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या कंपन्यांनी नाशिकमध्ये काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

टाटा पॉवर टायर रेक्स ट्रान्समिशन प्रायव्हेट लिमिटेड, एनर्जी सोल्यूशन्स, रिलायन्स जिओ बीपी बग, इनोझा लिमिटेड, निना हँड्स इव्हिगो चार्ज प्रायव्हेट लिमिटेड, रेशनसॅन टेक इलेक्ट्रिकल्स, राजसन इलेक्ट्रॉनिक्स, एस ॲन्ड टी प्रायव्हेट लिमिटेड, पुनम वेंचर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिक एंटरप्राइजेस, लॅब्स डब्ल्यू बीआय इंडस्ट्रीज या कंपन्यांचा समावेश आहे. १७ मेस स्वारस्य देकारांवर निर्णय होणार आहे.

"पहिल्या टप्प्यातील वीस चार्जिंग स्टेशनसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या कंपन्यांनी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची तयारी दाखविली आहे. ही नाशिकसाठी अभिमानास्पद बाब असून, नाशिक शहरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढणार असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट होते."

- उदय धर्माधिकारी, अधीक्षक अभियंता, विद्युत विभाग, महापालिका.

चार्जिंग स्टेशन ठिकाण ६० किलोवॅट (चारचाकी) ३.३ किलोवॅट (दोन व तीनचाकी)

- राजीव गांधी भवन १ ५

- पश्चिम विभागीय कार्यालय १ ५

- पूर्व विभागीय कार्यालय १ ५

- नाशिक रोड विभागीय कार्यालय १ ५

- सातपूर विभागीय कार्यालय १ ५

- पंचवटी विभाग कार्यालय १ ५

- सिडको विभागीय कार्यालय १ ५

- तपोवन बस डेपोजवळ १ ५

- अमरधाम फायर स्टेशन पंचवटी १ ५

- सातपूर फायर स्टेशन १ ५

- राजे संभाजी स्टेडिअम सिडको १ ५

- बिटको हॉस्पिटल १ ५

- कृषीनगर जॉगिंग ट्रॅक १ ५

- बी. डी. भालेकर शाळा पार्किंग १ ५

- प्रमोद महाजन उद्यान १ ५

- महात्मानगर क्रिकेट मैदान १ ५

- दादासाहेब फाळके स्मारक १ ५

- गणेशवाडी भाजी बाजार इमारत १ ५

- लेखानगर महापालिका जागा १ ५

- अंबड लिंक रोडवरील महापालिका मैदान १ ५

एकूण २० १००