SAKAL Exclusive : कोरोनात मशिन विकले पण जिद्द नाही हरले; उद्योजिका पूजा घोडकेंची प्रेरणादायी कहाणी

किरण कवडे

SAKAL Exclusive : वय वर्षे ३०...उंची अवघे तीन फूट... सर्वसामान्य व्यक्तींपेक्षा निसर्गाने कमी उंची दिलेली असताना त्याचा न्यूनगंड न बाळगता एम.कॉम पर्यंतचे शिक्षण घेऊन गृह उद्योगाच्या व्यवसायातून स्वत:चे कर्तृत्व सिद्ध करणारी प्रेरणादायी महिला म्हणजे नाशिकची पूजा रमेश घोडके. (SAKAL Exclusive Machine sold in Corona but determination not lost Inspirational story of entrepreneur Pooja Ghodke nashik news)

जन्मत: कमी उंचीचे दिव्यंगत्व लाभलेल्या पूजाने कृष्णगुलाब पापड गृहउद्योग उभारला. चार वर्षांपूर्वी या उद्योगासाठी दहा लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. मात्र, कोरोनाकाळात पापड उद्योगही ‘लॉकडाउन’ झाल्याने तिला पापड बनवण्याचे एक मशिन विकावे लागले.

कोरोनामुळे झालेले आर्थिक नुकसान अजूनही भरून निघालेले नाही. पण तिची जिद्द कायम असल्यामुळे आपला गृहउद्योग उभा करण्याची तिची धडपड इतरांसाठी प्रेरणादायी आहे. तिच्या कष्टांमुळेच लोकांना जगण्याची उमेद मिळते आहे.

दिंडोरी तालुक्यातील मोहाडी गावचे मूळचे रहिवासी असलेले घोडके कुटुंब सराफ व्यावसायाच्या निमित्ताने नाशिकमध्ये आले. तीन पिढ्यांपासून शहरात स्थिरावल्याने पूजा घोडके ही मूळची नाशिकचीच.

तिचा जन्म १९९२ मध्ये झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत आई व वडीलांच्या लक्षात आले की पूजाची उंची सर्वसामान्य व्यक्तिंपेक्षा कमी आहे. उंची वाढावी यासाठी तिच्या आई, वडिलांसह आजोबांनी सर्वतोपरी उपाय करण्याचा प्रयत्न केला.

भारतात ‘डॉर्किझम’ या आजारावर अद्याप कुठलाही उपाय नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. तरीही त्यांनी पूजाला सर्वसामान्य मुलगी म्हणूनच वागवले. परिणामी, पूजाने केटीएचएम महाविद्यालयातून २०१५ मध्ये ‘अॅडमिनिस्ट्रेशन’ विषयातून एम. कॉम ही पदव्युत्तर पदवी मिळवली.

याविषयी ती सांगते, शिक्षण घेत असताना कॉलेजमधील मुले, मुली हसायचे. रस्त्याने चालताना लोक बघायचे की इतकी छोटी मुलगी कशी? पण कालांतराने या सर्व गोष्टींची सवय झाली. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून मी आई, वडीलांच्या पापड व्यवसायात लक्ष देण्याचा निर्णय घेतला. २०१८ मध्ये व्यावसायासाठी कर्ज घेतले.

कृष्णगुलाब पापड, शेवया या गृहउद्योगाचा त्रिमूर्ती चौकात विस्तार केला. अत्याधुनिक अशा तीन मशिन विकत घेतल्या. पहिले वर्ष छान पद्धतीने पार पडले. त्यानंतर कोरोना आला आणि आमचा उद्योग संकटात आला. दोन वर्षात उद्योगाची घडी तर विस्कटली, पण त्यासोबत आर्थिक गणितही कोलमडले.

त्यामुळे एक मशिन आम्हाला विकावे लागले. आता सावरण्याचा प्रयत्न करत आहोत. लोक माझ्याकडे बघितल्यानंतर जगण्याची प्रेरणा घेतात. मग आपणच मागे कसे रहायचे, ही ऊर्मी घेऊन मी जगण्यासाठी, नव्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी उभी राहते.

आपला उद्योग एक दिवस उभा राहील आणि आपण आपल्या आवडीच्या म्हणजेच कला क्षेत्रात अभिनय करण्याचे स्वप्न पूर्ण करू, ही प्रेरणा घेऊन ती प्रत्येक आव्हानाचा सामना करत आहे. अगदी कालसारखीच, पुन्हा नव्याने.

मनुष्याचे कर्म श्रेष्ठ

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

भगवत गीतेच्या तिसऱ्या अध्यायात कर्मयोग सांगितला आहे. श्रेष्ठ मनुष्य जे जे आचरण करतो, त्या प्रमाणेच इतर लोकही आचरण करतात; तो जे काही प्रमाण म्हणून सांगतो, त्याप्रमाणेच सर्व मनुष्यसमुदाय वागू लागतो. याचा अर्थ मनुष्याचे कर्म किती श्रेष्ठ आहेत, हे या अध्यायातून आपल्याला समजते.