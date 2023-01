SAKAL Exclusive : NMCच्या सभागृहाला नव्याने झळाळी! नवीन सदस्यांच्या स्वागताला सज्ज राहणार

नाशिक : नाशिककरांच्या गटर, वॉटर, मीटर, रस्त्यापासून आरोग्यापर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या समस्या मांडण्याचे नगरसेवकांचे हक्काचे व्यासपीठ आता नव्या स्वरूपात उभे राहत आहे. जवळपास दहा कोटी रुपये खर्च करून सदस्यांच्या वाढत्या संख्येला सामावून घेण्याबरोबरच पूर्वीच्या राहिलेल्या त्रुटी या माध्यमातून दुरुस्त होणार आहे. (SAKAL Exclusive NMC auditorium gets new buzz Will ready to welcome new members nashik news)

महापालिका निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांना आपल्या भागातील समस्या मांडण्यासाठी सभागृहाची निर्मिती करण्यात आली आहे. महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली मासिक सभा होऊन या सभेत नगरसेवक त्यांच्या भागासह धोरणात्मक निर्णय यांचा फैसला याच सभागृहात करतात.

महापालिका मुख्यालयाच्या दक्षिणच्या बाजूला असलेल्या या सभागृहाचे सध्या नूतनीकरणाचे काम सुरू आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये या सभागृहाचे नूतनीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. दर पाच वर्षांनी १५ मार्चला नवीन सत्ताधाऱ्यांची सत्तारोहण होत असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर सभागृहाच्या कामाला सुरवात झाली.

मात्र, निवडणुका लांबल्या त्यानुसार कामदेखील लांबले आहे. अद्यापही सभागृहाच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. संथगतीने काम सुरू असले तरी नवीन सत्ताधारी सत्ता स्थापन करण्याच्या आत नाशिककरांच्या सेवेत सभागृह राहील, असा दावा पश्चिम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सचिन जाधव यांनी केला.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार नाशिक महापालिकेतील सदस्यांची संख्या १२२ वरून १३३ झाली होती. आसनक्षमता वाढविणे आवश्‍यक होते. त्या अनुषंगानेदेखील नूतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. मुख्य सभागृहात १४५ आसनक्षमता, तर सभागृहाच्या वरती प्रेक्षक गॅलरी असून येथे ५० प्रेक्षक क्षमता आहे.

असे बदलेल सभागृहाचे रुप

सभागृहात सदस्यांचे भाषण सुरू झाल्यानंतर आवाज घुमतो. नवीन सभागृहात मात्र ॲक्वा स्टीक बसविल्या जाणार आहे. जेणेकरून आवाज घुमणार नाही. सीलिंग, पॅनेल, इलेक्ट्रिकल वर्क, फर्निचर, रंगरंगोटी, पीओपी वर्क, एअर कंडिशनर बसविण्याची आदी कामे सध्या सुरू आहे.

