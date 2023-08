SAKAL Impact: धोकादायक ठरणाऱ्या ‘त्या’ चारींवर कच-मातीचा मुलामा! संबंधितांकडून तत्काळ कार्यवाही

By

SAKAL Impact : जलजीवन मिशन अंतर्गत वाडी-पाड्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी खोदाई केलेल्या चारी पावसाळ्यात वाहनांसाठी अपघातास आमंत्रण देऊन धोकादायक ठरत होत्या.

याबाबत ‘सकाळ’ने ३१ जुलैच्या अंकात ‘जलजीवनच्या चाऱ्या देताहेत अपघाताला आमंत्रण’ या ठळक मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेऊन संबंधितांनी तत्काळ चारींवर कच अन्‌ मातीचा मुलामा टाकला आहे.

मात्र, टाकलेला मुलामा दोन महिने शिल्लक असलेल्या पावसात तग धरेल का, असा सवाल वाहनधारकांसह प्रवाशांमधून उपस्थित होतो. (SAKAL Impact Clay coating on dangerous potholes Immediate action by concerned nashik)

त्र्यंबकेश्वर तालुका पावसाचे माहेरघर आहे. त्यामुळे टाके देवगावसह देवगाव, वावीहर्ष, चंद्राचीमेट, डहाळेवाडी अन्‌ श्रीघाट येथील रस्त्यांची अवस्था अतिशय नाजूक होते. त्यात कच, मातीची केलेली मलमपट्टी टिकणे शक्यच नसल्याचे वाहनधारकांचे म्हणणे आहे.

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील देवगाव व चार वाड्या-पाड्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेकडून एक कोटी ७२ लाख रकमेच्या योजनेचे काम सुरू आहे.

मात्र, वाड्या-पाड्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी करण्यात आलेल्या रस्त्यांतील चारींच्या खोदाईमुळे अपघातास आमंत्रण दिले जात होते.

हुंबाचीमेट, ढोलेवाडी आणि देवगाव फाटा या ठिकाणी रस्ता खोदून पाइपलाईन टाकल्याने पाऊस आणि रहदारीमुळे चारींच्या खोलीत वाढ होऊन प्रवासासाठी अडचणीच्या ठरत होत्या. यावर ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यावर सबंधितांनी तत्काळ कार्यवाही केली.

देवगाव फाटा मोठ्या रहदारीचा मार्ग आहे. मुंबईहून त्र्यंबकेश्वर-नाशिकला येणारे प्रवासी कसारा घाटात वाहतूक कोंडी झाल्यास याच मार्गाचा अवलंब करतात.

तसेच, पालघर- वाडा- शिर्डी- छत्रपती संभाजीनगरकडे जाणाऱ्या बसचा प्रवास याच मार्गाने होत असल्याने कच, मातीची उपाययोजना कूचकामी ठरेल. संबंधितांनी काँक्रिटने चारी बुजवून घेतल्या असत्या, तर मुसळधार पाऊस व प्रचंड रहदारीत केलेल्या कामाचा फायदा झाला असता, असे वाहतूकदारांकडून सांगण्यात येत आहे.