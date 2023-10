वडांगळी : नायगाव (ता. सिन्नर) येथील शिवारातील हल्लेखोर बिबट्याला पकडण्यासाठी बिबट्या शोधा अन् पकडा अशी वनविभागाने पथकाने शोध मोहीम सुरू केली आहे.

सकाळने नायगाव खोरे भागातील बिबट्या हल्लाविषयी लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे नाशिकचे पश्चिम विभागाचे उपवनसंरक्षक पंकज गर्गे यांनी थेट बिबट्या प्रभावित क्षेत्राची पाहणी केली आहे.

त्यांच्या सुचनेनुसार नाईट व्हिजन ड्रोन कॅमेरा वापर करण्यात आला आहे. सिन्नरच्या वनविभागाच्या हद्दीत अशा पध्दतीने पहिल्यांदा ड्रोन चालविण्यात आले आहे. रात्रीचा कॅमेरा ड्रोन सर्व्हे बिबट्या सर्च आॅपरेशनाला यश मिळाले आहे. (SAKAL Impact Survey done by night vision drone camera in Naigaon khore Immediate erection of 6 cages today nashik)

या पुर्वी ह्या भागात दोन पिंजरे वनविभागाने उभारले. त्यात तो सापळ्यात अडकला नाही. याबाबत सकाळ ने लक्ष वेधले नंतर हल्लेखोर बिबट्याला पकडण्यासाठी सहा पिंजरे वेगवेगळ्या ठिकाणांहून आणले आहे.

आज दिवसभर वनविभागाचे पथक बिबट्याचे ठसे व माग दिसेल तेथे उभारणी सुरू केली आहे. नायगावला शिवारात एकाच दिवशी बिबट्याने दोन हल्ले केल्यानंतर वनविभागाच्या प्रशासनाबद्दल तीव्र नाराजी आहे.

कारण महिन्याभरापासून खुप ग्रामस्थांना हल्लेखोरे बिबट्याने सावज हेरण्याचा प्रयत्न केला. बिबट्या हल्लात जखमी होण्याची संख्या वाढली आहे. सोमवारी (ता.2) ला शाळकरी मुलगा लखन सिंह व जवानांची पत्नी प्रगती चाटे यांच्या वर हल्ला केला.

त्यामुळे मंगळवारी ता.3 रात्री साडे आठच्या सुमारास नाशिकचे पश्चिम विभागाचे उपवनसंरक्षक पंकज गर्गे सहायक श्री पवार यांनी बिबट्या प्रभावित शिवार पाहणी केली. सिन्रर वनक्षेत्रपाल मनिषा जाधव वनरक्षक संजय गिते अनिल साळवे श्री. इंघे गोविंद पंढरे यांच्या पथकाला सुचना दिल्या.

रात्री ड्रोन कॅमेरा सर्व्हे मोहीम राबविण्यात आली.रात्री साडे नऊ ते रात्री साडे बारापर्यंत ड्रोन कॅमेरा सुरू होता‌. त्यात बिबट्या च्या हालचाली दिसल्या आहे.

ज्या ठिकाणी त्या हालचाली आढळल्या. त्याचा नकाश तयार करून बिबट्या शोधा अन् पकडा मोहिमे हाती घेतली आहे. बिबट्या हालचालीचे मुख्य ठिकाण हेरले आहे.

मात्र हल्लेखोर बिबट्या काही काळात दाट झाडींचा आश्रय घेत आहे. बिबट्याने मोटारसायकल स्वार सावज टिपण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यावर अज्ञात मोटारसायकल स्वार व्यक्तीने डिवचले असल्याने त्यांने असे हल्ले सुरू केले आहे असे वनविभागाने संगितले आहे.

आज रात्री ड्रोन कॅमेरा सर्व्हे बिबट्या आॅपरेशन राबविण्यात येणार आहे. नायगाव सह परिसरातील सोशल नेटवर्किंग साइट वर बिबट्या चे फेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहे. तरी ग्रामस्थांनी ह्या व्हिडिओ विश्वास ठेऊ नये.

घबराटी वातावरण निर्माण करू नये. वनविभागाला सहकार्य करावे. बिबट्या दिसल्यास कळवावे असे वनविभागाने कळविले आहे. नायगाव हून पिंपळगाव निपाणी ता निफाड येथील डोंगर माथा वर जाण्यासाठी रस्ता आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी निपाणीच्या डोंगरात बिबट्या पाच ते सहा शेळ्या एकाच वेळी फस्त केल्या. तो नायगाव भागातील बिबट्या आहे.

"नायगावला रात्री सात नंतर बिबट्याच्या हल्ला दहशतीने घबराट निर्माण झाली आहे.कोणत्याही रस्ता ला हल्ला होऊ शकते असे वाटत.पिंपळगाव निपाणी च्या डोंगरावर बिबट्या पाच सहा शेळ्या फस्त केल्या आहे."- सोमनाथ पानसरे, शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते, नायगाव

" बिबट्याने सहा हल्ले महिना भरात केले.गंगा घाट सोनगिरी रस्ता वडझिरे जायगाव यांच्या सह सर्व रस्त्यांवर हल्ले झाले आहे. रात्री वनविभागाने ड्रोन ने शोध ण्याचा प्रयत्न केला आहे.

- संग्राम कातकाडे, धनलक्ष्मी पतसंस्थेचे अध्यक्ष, नायगाव

"रात्री उपवनसंरक्षक पंकज गर्गे यांच्या आम्ही सिन्नर वनविभागाच्या तक्रारी मांडल्या. आजपर्यंत सिन्नरचे वरिष्ठ घटनास्थळी आले नाही. आज आम्हाला सकाळी सह रात्री गस्तीला प्रत्येक दहा वन कर्मचारी दिले. त्यांच्या राहण्याची सुविधा झेप सामाजिक स़ंघटनेने केली आहे."

- सौरभ बैरागी, अध्यक्ष, झेप सामाजिक संघटना, नायगाव