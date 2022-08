गोडसे यांच्याकडून दिशाभूल; फुकटचे श्रेय न घेण्याचा सकल मराठा समाजाचा इशारा

नाशिक : मराठा समाजाच्या विकासासाठी शासनाने नाशिक येथे सारथी संस्थेच्या कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून दिली असून त्याचे श्रेय छत्रपती संभाजी राजे यांनाच जाते. खासदार हेमंत गोडसे हे मराठा समाजाची दिशाभूल करत असून फुकटचे श्रेय घेत आहेत.

खासदार गोडसे यांचे कर्तृत्व समस्त नाशिककरांना आता माहिती झाले आहे, त्यामुळे त्यांनी असा खटाटोप बंद करून नाशिककरांची माफी मागावी, अशी मागणी सकल मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे. (sakal Maratha samaj warning to MP Hemant Godse not to take free credit nashik Latest Marathi News)

या संदर्भात स्वराज्य संघटनेचे प्रवक्ते करण गायकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेला पत्रकात म्हटले की, खासदार गोडसे यांनी मराठा समाजाच्या नावावर राजकारण करून मतांची झोळी भरणे बंद करावे. सारथी संस्थेला विभागीय कार्यासाठी शहरात सहा हजार चौरस फूट जागा शासनाने उपलब्ध करून दिल्यानंतर या कामाचे श्रेय ते घेत आहे.

मराठा समाजाच्या कुठल्याही आंदोलनात गोडसे यांनी सहभाग घेतला नाही. या आंदोलनाचे गुन्हे अंगावर घेतलेल्या तरुणांना वाऱ्यावर सोडणारे व स्वतःवर गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून काळजी घेणारे खासदार गोडसे आज सारथी संस्थेचे श्रेय घेण्यासाठी मैदानात उतरले आहे.

खासदार गोडसे यांनी आत्तापर्यंत मराठा आरक्षणासाठी लोकसभेत किती वेळा भूमिका मांडली ती स्पष्ट करावी. नाशिकमध्ये झालेल्या आंदोलनात व उपोषणामध्ये खासदार गोडसे यांनी सहभाग घेतल्याचा पुरावा सादर करावा.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून काय प्रयत्न केले हे दाखवून द्यावे. सारथी शिक्षण संस्था नाशिक विभागाला मिळाली हे मराठा क्रांती मोर्चाचे यश आहे. मराठा समाजाची गोडसे यांनी दिशाभूल करू नये, आझाद मैदानावर छत्रपती संभाजी राजे यांनी तीन दिवस अन्नत्याग आंदोलन केले.

त्यामुळे तत्कालीन राज्य सरकारला सारथी शिक्षण संस्थेसंदर्भात निर्णय घेणे भाग पडले. खासदार गोडसे यांना फक्त निवडणुका आल्या की, समाजाची आठवण होते इतर वेळी मात्र ते सोयीनुसार राजकारण करतात, असा आरोप गायकर यांनी केला आहे.

