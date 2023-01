SAKAL Special : खासगी वाहनातून अवैध प्रवासी वाहतूक; ‘त्या’ घटनेच्या पुनरावृत्तीची शक्यता!

By

नाशिक : खासगी वाहनांसह ट्रॅव्हल्समधून क्षमतेपेक्षा जादा प्रवासी बसवून राजरोस वाहतूक केली जात आहे. तर, अवघ्या साडेतीन महिन्यांपूर्वी औरंगाबाद रोडवर झालेल्या भीषण अपघातातील १२ प्रवाशांचा आगीत होरपळून झालेल्या मृत्यूच्या घटनेचाही विसर बहुधा शहर पोलिसांना पडल्याने महामार्गांसह प्रमुख रस्त्यावर सुरू केलेले तपासणी नाकेही बंद झाले आहेत.

त्यामुळे खासगी वाहन व ट्रॅव्हल्सचालकांची पुन्हा मुजोरी वाढली असून, धोकादायकरीत्या क्षमतेपेक्षा जादा प्रवाशांची वाहतूक होते आहे. त्यामुळे ‘त्या’ घटनेची पुनरावृत्ती घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (SAKAL Special Illegal passenger transport by private vehicle police ignorance Possibility of repetition of accidents nashik news)

गेल्या ८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पहाटे साडेचारच्या सुमारास औरंगाबाद रोडवरील मिरची हॉटेल चौफुली येथे आयशर ट्रक आणि खासगी ट्रॅव्हल्स बसमध्ये अपघात झाला होता. या अपघातामध्ये बसला आग लागून १२ प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला होता.

तपासामध्ये सदरील ट्रॅव्हल्समध्ये क्षमतेपेक्षा जादा प्रवासी बसविल्याचे समोर आले होते. यासंदर्भात तत्कालीन पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांनी नाशिक- पुणे, नाशिक- औरंगाबाद आणि मुंबई- आग्रा महामार्गांसह शहरातून मार्गस्थ होणाऱ्या रस्त्यांवर खासगी प्रवासी व ट्रॅव्हल्स वाहनांतून क्षमतेपेक्षा जादा प्रवासी वाहतूक करण्यावर बंदी घातली होती.

त्यासाठी ठिकठिकाणी तपासणी नाके करून पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई केली जात होती. तर, काही ट्रॅव्हल्स प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या (आरटीओ) माध्यमातून जप्तही करण्यात आल्या होत्या.

दरम्यान, सदर भीषण अपघाताच्या घटनेला साडेतीन महिने झाले असून, शहरातील या विविध मार्गांवरून पुन्हा क्षमतेपेक्षा जादा प्रवासी व धोकादायकरीत्या प्रवाशांची वाहतूक करताना वाहने राजरोस दिसत आहेत. या वाहनांवर पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याने प्रवासी वाहनचालकांचीही मुजोरी वाढली आहे. त्यामुळे येत्या काळात पुन्हा त्या अपघाताची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जादा प्रवासी तपासणे बंद

तत्कालीन पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांच्या आदेशानुसार, ट्रॅव्हल्स संघटनांच्या प्रतिनिधींना बोलावून जादा प्रवासी वाहतुकीवर बंदी घालताना प्रसंगी ट्रॅव्हल्स जप्तीचाही इशारा दिला होता.

त्यानुसार कारवाईही सुरू केली होती. परंतु, नाईकनवरे यांची बदली होऊन नवीन आयुक्त आले आहेत. याच गोष्टीचा फायदा शहर पोलिसांनी घेतला असून, प्रवासी खासगी वाहने, ट्रॅव्हल्समधील क्षमतेपेक्षा जादा प्रवासी तपासणे बंद केले आहे.

पोलिसांना या कारवाईचा विसर पडल्याने भविष्यात त्याच दुर्घटनेची पुनरावृत्तीची शक्यता व्यक्त होते आहे. त्यामुळे पोलिसांनी अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याची आवश्‍यकता व्यक्त होते आहे.

ठळक नोंदी

- खासगी ट्रॅव्हल्समधून क्षमतेपेक्षा जादा प्रवासी वाहतूक सुरू

- परिवहन महामंडळाच्या बसमधून चालकाशेजारी जादा प्रवासी

- ट्रकच्या केबिनमधून जादा प्रवासी वाहतूक

- छोटा टेम्पोच्या टपावर धोकादायकरीत्या प्रवासी वाहतूक

- या वाहनांवर पोलिसांकडून होईना कारवाई

