Nashik Crime: बंदी असतानाही नायलॉन मांजाची विक्री सुरूच; सिडकोत एक जखमी, कारवाईची मागणी

नाशिक : संक्रांत जवळ आली की आकाशात पतंग दिसायला लागतात. पतंग उडविण्यासाठी बंदी असलेल्या नायलॉन मांजाची शहरात पुन्हा लपूनछपून विक्री सुरू झाली आहे.

या नायलॉन मांजामुळे सिडकोत एका दुचाकीस्वाराचे बोटे कापली गेल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे नायलॉन मांजा विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. (Sale of Nylon Manja Continues Despite Ban One injured in Sidkot action demanded Nashik Crime)