Salim Kutta Case: बडगुजरांना 3 दिवसांत ‘हाजीर हो’; ‘एसीबी’कडे मागितली मुदतवाढ

Salim Kutta Case : मुंबई बाँबस्फोटातील आरोपी सलीम कुत्ता याच्यासमवेतच्या डान्स प्रकरणी चौकशी सुरू असलेले उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांच्यावर महापालिकेतील अपहार प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे.

परंतु त्यांनी चौकशीसाठी दहा दिवसांची मुदतवाढ मागितली असता, ‘लाचलुचपत’ने त्यांना हजर होण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. (Salim Kutta Case acb gave 3 days to appear to sudhakar badgujar nashik crime news)