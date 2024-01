Agnihotra Program Nashik : मंत्रांच्या पठनामुळे वातावरण मंगलमय; सदिच्छानगरात सुर्यास्तावेळी सामुहिक अग्निहोत्र

Agnihotra Program Nashik : सदिच्छानगर येथील क्रिकेट मैदानात आज सूर्यास्त वेळी बरोबर ६ वाजून ३ मिनिटांनी अक्कलकोट येथील विश्व फाउंडेशन शिवपुरी चे सांप्रत अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम राजीमवाले यांच्या उपस्थितीत शेकडो भाविकांनी

अग्नेय स्वाहा, अग्नेय इदं न मम | आणि

प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम ||

या मंत्रोच्चरांच्या साक्षीने सामुहिक अग्निहोत्र केले.(samuhik Agnihotra at sunset in Sadichha Nagar in nashik news)