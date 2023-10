Nashik Drug Case : 6 आमदारांना 16 लाखांचा हप्ता : संजय राऊत

By

Sanjay Raut News : ड्रग्जच्या माध्यमातून नाशिकसह राज्यातील सहा आमदारांना १६ लाखांचे मासिक हप्ते जात होते. ज्या पानाच्या टपऱ्यांवर कारवाई झाली, तेथून हप्त्यांचे वितरण होत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी करताना हप्त्याची आकडेवारी पोलिसांकडून प्राप्त झाल्याचा तसेच ड्रग्ज रॅकेटचे धागेदोरे नांदगाव, मालेगाव, इंदूर आणि गुजरात व पुढे गुजरातचे धागेदोरे अफगाणिस्तानपर्यंत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

अमली पदार्थ रॅकेटविरोधात शिवसेनेतर्फे महामोर्चा काढण्यात आला. त्यापूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना खासदार राऊत बोलत होते. (Sanjay Raut statement about 16 lakh installment to 6 MLAs in drug case nashik news)

ते म्हणाले, की संशयित ललित पाटील हा ड्रग्ज प्रकरणातील हिमनगाचे टोक आहे. ड्रग्ज रॅकेट आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत आहे. रॅकेट चालविण्यासाठी पोलिसांसह आमदार हप्ते घेत होते.

ललित पाटील व मित्र परिवाराचे संबंध विधानसभेपर्यंत आहेत. रॅकेटमध्ये आमदार सहभागी आहेत. मंत्री व पोलिसांवरही आरोप आहेत. ज्यांना या प्रकरणात पकडले गेले, ते फक्त मोहरे आहेत. ड्रग्ज रॅकेटवरून मोठे रॅकेट समोर आले आहे.

पिढी बरबाद होत असताना राजकारण सुरू आहे. आजूबाजूला ड्रग्जमाफिया हे फडणवीस यांना माहीत नाही का? पैशांसाठी महाराष्ट्राचा नायजेरिया केला जात आहे. ड्रग्जच्या पैशांवर सरकारचा मोठा गट पोसला जात आहे. सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांना २०२४ मध्ये आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहावे लागेल, असा दावा खासदार राऊत यांनी केला.

शिक्षणाधिकाऱ्यांचे ड्रग्जमाफियांना समर्थन

शिवसेनेच्या महामोर्चाच्या आदल्या दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेचा संदर्भ देत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी, संस्थांनी व विद्यार्थ्यांनी मोर्चात सहभागी न होण्याचे परिपत्रक काढले होते. त्या अनुषंगाने राऊत यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांचे ड्रग्जला समर्थन आहे का, असा सवाल केला. मोर्चाच्या माध्यमातून संस्था व विद्यार्थ्यांना दिशा देण्याचे काम करीत होतो; परंतु सरकारने पत्रक काढले.

उपसभापतींचा संबंध काय?

उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विविध आरोप केले. त्याला उत्तर देताना खासदार राऊत यांनी उपसभापतींचा राजकारणाशी संबंध काय, असा सवाल गोऱ्हे यांना केला. तुम्ही एका वेगळ्या खुर्चीवर आहात. राजकीय विधान करू शकत नाहीत. ड्रग्जवर बोलताना ड्रग्ज रॅकेटचे सदस्य आहेत का, नशेच्या बाजारात सहभागी आहे, असा सवाल राऊत यांनी केला.