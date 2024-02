Sanjay Raut News : संधान साधण्यास नकार दिल्यानेच सोरेन यांच्याविरुद्ध कारवाई : राऊत

Sanjay Raut News : झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी भारतीय जनता पक्षाबरोबर संधान साधण्यास नकार दिल्याने त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जात आहे.

सोरेन हे नीडरपणे कारवाईला सामोरे जात असून, लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्यांविरोधात सुडाने कारवाई होणे ही लोकशाहीची दुर्दशा आहे, अशी टीका शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी बुधवारी (ता. ३१) केली. (Sanjay Raut statement on Action against Soren only for refusing to reconcile nashik news)