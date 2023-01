SAKAL Impact News : संत गाडगे महाराज उद्यानाला झळाळी; रहिवाशांनी मानले ‘सकाळ’चे आभार

By

सिडको (जि. नाशिक) : पाटीलनगर येथील संत गाडगे महाराज उद्यानाच्या समस्येचे वृत्त ‘सकाळ’ मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर बुधवारी (ता. ४) उद्यान स्वच्छतेस सुरवात करण्यात आली. उद्यानातील केरकचरा एका जागी भरून ठेवण्यात येत आहे. (Sant Gadge Maharaj Udyan repairing starts Thanks to Sakal by residents SAKAL Impact News)

संत गाडगे महाराज उद्यानात स्वच्छतेस उद्यान विभागाकडून सुरवात करण्यात आली असून, उद्यानात वाढलेले गाजरगवत कापण्यात येत आहे. उद्यानात जमा झालेला पालापाचोळा भरून एका जागी आणण्यात आला आहे. उद्यानातील तुटलेल्या नळांना तोट्या बसवून येथील वाया जाणारे पाणी थांबवण्यासाठी सुरवात करण्यात आली आहे.

उद्यानातील कचरा साफसफाई झाल्यानंतर घंटागाडी वेळेवर जात नसून हा कचरा उचलण्याची तसदी घेतली जात नसल्याचेदेखील रहिवाशांनी स्पष्ट केले आहे. तर, विविध प्रभागांची जबाबदारी असताना ती पार पडत नसल्याने उद्यानातील समस्या लवकर सुटत नसल्याची माहिती समोर येत आहे.

समस्या दूर केल्यानंतर आलेली झळाळी.

उद्यानातील समस्यांवर उपयोजना सुरू झाल्याने नागरिकांमधून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. असेच काम कायमस्वरूपी सुरू राहील, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. उद्यान दुरुस्त झाल्याने मुलांना खेळण्यासाठी आणण्यात येईल. परंतु, मद्यपी आणि प्रेमीयुगुलांवर काय कार्यवाही होईल यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह नागरिकांनी उपस्थित केले आहे.

"उद्यानातील समस्या सुटल्याचा मनस्वी आनंद होत आहे. मात्र, उद्यान परिसराच्या अवतीभवती व उद्यानात मद्यपींचा वापर मोठ्या प्रमाणावर असतो. या समस्येसाठी पोलिसांनी जातीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. येथे रात्री गस्त झाल्यास अनेकजण मद्यप्राशन करताना पोलिसांना मिळून येतील."

- कल्पना जाधव, गृहिणी

"‘सकाळ’ चे मनापासून आभार मानते. उद्यान समस्या सोडवण्यासाठी खरोखर सुरवात झाल्याने समाधान आहे. लहान मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्नदेखील सुटण्यास खऱ्या अर्थाने मदत होणार आहे." - अश्विनी सोनजे, गृहिणी

