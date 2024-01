भाषा-संवाद: ऐकण्याची भाषा : मेहनतीने कमवा, सरावाने घडवा...

"बोलणे आणि लिहिणे या भाषेतील सामान्य क्रिया वाटत असल्या, तरी त्यांच्या मुळाशी असते ऐकण्याची भाषा, जी आकार देत असते भाषेच्या घडण्याला किंवा बिघडण्याला... एखाद्या व्यक्तीचे बोलणे इतके सुंदर आणि रसाळ असते, की ते ऐकतच राहावेसे वाटते.

असे का बरे होते..? कारण त्या लेखकाने किंवा वक्त्याने त्याची व्यक्त भाषा ही ऐकण्याच्या बाजूने ‘घडविलेली’ असते. उत्तम वक्ते असे बोलतात, की ऐकणाऱ्याला ते आपलेच बोलणे वाटू लागते.

बोलणाऱ्याचा आवाज जेव्हा ऐकणाऱ्याशी आतून संवाद साधू लागतो, तेव्हा भाषेचे वर्तुळ पूर्ण होत असते. ज्याप्रमाणे एखादा चांगला उमदा खेळाडू शरीराचे सौष्ठव कमावतो, त्याप्रमाणे काही व्यक्ती भाषेसाठीचा आपला आवाज ठरवून कमावतात; म्हणूनच त्यांच्या भाषेचा, आवाजाचा आणि बोलण्याचा सर्वत्र सन्मान होत असतो. भाषेमुळे मनाला आवाजाच्या सौंदर्याची जाणीव होते."

- तृप्ती चावरे-तिजारे

(saptarang latest marathi article by trupti tijare Language Communication Listening Language Earn by hard work build by practice nashik news)