सह्याद्रीचा माथा : ‘स्पेलिंग बी’ ठरावा शिक्षणाचा पथदर्शक प्रकल्प!

इंग्रजी हे वाघिणीचे दूध असते, असे म्हटले गेले आहे. त्यामागील कारण, ही भाषा सर्वांनाच सहजासहजी अवगत होईल असे नाही, असा अर्थ काढला जातो. ते काहीअंशी खरे असले तरी आधुनिक काळात ती अवगत असणे, ही गरज बनली आहे. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, तेही जिल्हा परिषद शाळेतील म्हटले तर यात फारच कमी प्रगत असतात.

नेमकी ही बाब हेरून केवळ जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुलांची इंग्रजी सुधारावी, त्यांच्यात इंग्रजीची गोडी वाढावी, तोडकमोडक का होईना त्यांना दोन वाक्य तरी इंग्रजी बोलता यावे, इंग्रजीचा पाया पहिलीपासूनच पक्का व्हावा, यासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या कल्पनेतून सुरू झालेल्या ‘स्पेलिंग बी’ उपक्रमाने विद्यार्थ्यांना प्रचंड गोडी लावली आहे.

पहिल्याच परीक्षेत विद्यार्थी ज्याप्रमाणे इंग्रजीचे शब्द फेकत होते, ते पाहून हा प्रकल्प राज्यासाठी पथदर्शी ठरायला हरकत नाही. राज्याच्या शिक्षण विभागाने त्याचा नक्की विचार करावा असा आहे. (saptarang latest marathi article sahyadricha matha by dr rahul ranalkar on Spelling Bee project by zp ceo aashima mittal nashik news)

शिक्षणाच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होत आहेत. आपल्याकडे या बदलांची गती काहीशी धीमी असली तरी पाश्चिमात्य देशात प्राथमिक शिक्षणाबाबत सरकार प्रचंड संवेदनशील आहे, असे तेथील पद्धतीवरून लक्षात येते. अमेरिका, युरोप खंडातील देशात प्राथमिक शिक्षणावर सरकारच्या अर्थसंकल्पाच्या किमान पंधरा ते वीस टक्के खर्च केला जातो. काही देशात तो जास्तही आहे.

पायाभूत सुविधांसह वेतन हा भाग यात असला तरी शिक्षणाची प्रणाली कशी राबवावी आणि ती किती विद्यार्थिकेंद्रित असावी यावर त्यात अधिक भर असतो. जेणेकरून प्राथमिक अवस्थेत घडणारा विद्यार्थी पुढे जाऊन सर्व आव्हानांना सहज तोंड देऊ शकेल. तो सर्वांगांनी घडेल, हे तेथील शिक्षणप्रणालीला अपेक्षित आहे.

त्यामुळे इतक्या गांभीर्याने त्याकडे पाहिले जात आहे. त्या तुलनेने आपल्याकडे अजून खूप काही करायचे आहे. काही प्रयत्न सुरू आहेत; पण बदलत्या काळाची आव्हाने आणि स्पर्धा पाहता आपला विद्यार्थीही बालवयातच या दृष्टीने घडला पाहिजे, ही जाणीव प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना झाली पाहिजे.

त्यात जिल्हा परिषदा म्हटले, की आपल्याकडे येतो तो ग्रामीण भागातील विद्यार्थी. सध्या सुरू असलेली पद्धती पाहता हा विद्यार्थी पुढे जाऊन सर्व क्षेत्रात टिकू शकेल अशा पद्धतीने ज्ञान त्याला मिळत नाही, असेच म्हणावे लागेल. साध्या पाढ्यांपासून बोंब सुरू होते. तिथे इंग्रजीचे नावच काढायला नको, अशी स्थिती सर्वसाधारण आहे.

नाही म्हणायला अलीकडच्या काळात ‘आनंददायी शिक्षण’ हा प्रयोग सर्वत्र सुरू आहे. त्याचे काही परिणाम दिसतही आहेत. पण काळ बदलतो तशी आव्हानेही बदलत आहेत. ती पेलण्यासाठी हा ग्रामीण भागातील विद्यार्थी तयार व्हावा, त्याच्यात पहिलीपासूनच इंग्रजीची गोडी वाढीस लागावी, यासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या संकल्पनेतून केवळ जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्पेलिंग बी’ ही स्पर्धा घेण्यात आली.

तिला स्पर्धा म्हणण्यापेक्षा इंग्रजीच्या पहिलीपासून तयारीसाठी थोडी वेगळ्याप्रकारे तयारी करवून घ्यावी. त्यातून विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शब्दांचे स्पेलिंग तयार करता यावे, ते त्यांना मुखोद्‍गत व्हावे, त्यातून त्यांचे इंग्रजीचे शब्दभांडार वाढत जावे आणि तो अगदी पाचवीत असतानाच इंग्रजीत किमान दोन वाक्य बोलू शकेल इतपत त्यांची तयारी व्हावी.

पुढे आठवीपर्यंत हा टप्पा वाढत जाऊन तो इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने तयार व्हावा आणि मुख्य म्हणजे त्याच्या मनातील इंग्रजीविषयीची भीती कायमची निघून तो सराईतपणे इंग्रजीचा वापर करण्यास सज्ज व्हावा, हा मुख्य उद्देश होता.

सुटीचा कालावधीसह गेल्या तीन महिन्यांत शिक्षक, पालकांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची करवून घेतलेली तयारी आणि विद्यार्थ्यांनी पहिली परीक्षा म्हणून चिमुकल्यांनी केलेले सादरीकरण भन्नाट होते. श्रीमती आशिमा मित्तल यांची उमेद वाढविणारे होते, हेच

या प्रकल्पाचे सर्वांत मोठे यश म्हणावे लागेल. त्यासाठी श्रीमती मित्तल या नक्कीच अभिनंदनाला पात्र आहेत. त्यांनी नाशिक जिल्ह्यापुरत्या राबविलेल्या या प्रकल्पाचे यश पाहता, तो राज्यभर पथदर्शी म्हणून लागू करण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाने विचार करावा, हे आवर्जून नमूद करावेसे वाटते. नाही म्हणायला आपल्याकडे जिल्हा परिषदेची शाळा म्हटली, की गरिबांची, सर्वसामान्य, शेतकऱ्यांचीच मुले या शाळेत प्रवेश घेतात.

पण तिथे ज्या प्रमाणात लक्ष द्यायला हवे ते अजूनही दिले जात नाही किंवा आपल्याकडील शिक्षणप्रणाली अजून तेवढी प्रगत झालेली नाही, असेही म्हणता येईल. तिची पायाभरणी म्हणून तरी शासनाने या प्रकल्पाकडे पाहायला हवे.

शिक्षणमंत्री रामकृष्ण मोरे असताना २००० पासून पहिलीपासून इंग्रजी सुरू होऊनदेखील ग्रामीण भागातील मुले आजही इंग्रजीत तेवढी प्रगती करू शकले नाहीत. त्यामुळे रूटीन अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त असे प्रकल्प शासनाने राबविल्यास त्यात भर पडेल आणि पाया मजबूत होईल. श्रीमती मित्तल यांनी राबविलेला हा प्रकल्प म्हणूनच दखल घेण्यासारखा आहे.

...असा होता ‘स्पेलिंग बी’ प्रकल्प

या प्रकल्पात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे चार गट करण्यात आले होते. पहिली ते दुसरी एक, तिसरी ते चौथी दोन, पाचवी ते सहावी तीन आणि सातवी ते आठवी चौथा. या गटात सुरवातीला शाळास्तरावर दोन्ही इयत्तेतून दोन मुलांची निवड करण्यात आली. अर्थात सर्व विद्यार्थ्यांकडून शिक्षकांनी सूचनेनुसार इंग्रजीचे अनुक्रमे दोन, तीन, चार आणि पाच अक्षरांच्या शब्दांची तयारी करवून घेतली.

स्पेलिंग पाठ करवून ते लिहिता यावे, तोंडी विचारल्यावर बोलता यावे या पद्धतीने तयारी होता होता विद्यार्थ्याला इंग्रजीची वाटणारी भीती दूर होत तो इंग्रजीही मातृभाषेसारखी शिकू लागला, तीही आनंदाने.

जसा गट वाढेल तशी काठिण्यपातळी वाढत जाणारी होती. शिवाय इंग्रजीसाठी घेतलेले शब्द हे अभ्यासक्रमाबाहेरचे नव्हते, त्यामुळे मुलांना ते पाठ करणे सोपे गेले.

शाळास्तरावरून तालुकास्तरावर आलेल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा मात्र तटस्थ यंत्रणेने घेतली. त्यामुळे या प्रकल्पाचे खरे फलित दिसून आले. जिल्हाबाहेरील यंत्रणेने घेतलेल्या या परीक्षेतील यशाने नेमकेपणाने चित्र समोर आले. तालुकास्तरावरून प्रत्येकी दोन विद्यार्थ्यांतून जिल्हापातळीवर झालेल्या परीक्षेत निवड करण्यात आली.

विद्यार्थ्याला इंग्रजी शब्दाचे स्पेलिंग विचारताच तो किती सेकंदात उत्तरला, यावर त्याचे मूल्यमापन, आत्मविश्वास आणि गोडी याचा आढावा घेण्यात आला. त्यातून प्रकल्पाचे यश समोर आले. पाचवीतला साधाभोळा विद्यार्थीही इंग्रजी बोलण्याचे धाडस करू लागला, हेच या प्रकल्पाचे मोठे यश म्हणता येईल.