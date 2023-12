वणी : सह्याद्रीच्या पूर्व-पश्चिम पर्वत रांगेत व आद्यस्वयंभू शक्तिपीठ असलेेल्या सप्तश्रृंगी (वणी) गडावर नाशिक रनर्स, सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्ट, सप्तशृंगी गड व नांदूरी ग्रामपंचायतीतर्फे रविवारी (ता. ३) सप्तश्रृंगी हिल मॅरेथॉन स्पर्धा होणार आहे.

सकाळी सहा ते नऊपर्यंत नांदुरी ते सप्तशृंगी गड घाट रस्ता वाहतुकीसाठी बंंद ठेवण्यात येणार आहे. (Saptashrungi Hill Marathon on Sunday Thousands of runners will run on road from Nanduri to Gad Ghat nashik)

आदिमाया सप्तशृंगीचे भक्तिशक्तीचे त्रिगुणात्मक रूप असलेला सप्तशृृंगी (वणी) गडाबरोबरच निसर्ग सौंदर्याने भारावलेले पर्यटनस्थळही आहे.

अशा ठिकाणी धावपटू व पर्यटकांसह स्थानिक दुर्गम व आदिवासी भागातील विद्यार्थी, तरुण, तरुणी व धावपटू यांच्यातील कौशल्याला संधी मिळावी, तसेच नागरिकांमध्ये आरोग्य व पर्यावरणाबाबत जनजागृती व्हावील या उद्देशाने सातारा हिल मॅरेथॉनच्या धर्तीवर नाशिक रनर्स संस्थेच्या पुढाकाराने गेल्या सात वर्षांपासून सप्तश्रृंगी हिल मॅरेथॉन घेतली जात आहे.

रविवारी ही स्पर्धा २१ किलोमीटर( स्त्री/पुरुष), १० किलोमीटर व ५ किलोमीटर स्फूर्ती रन (स्त्री/पुरुष), अशा प्रकारात होणार आहे. या स्पर्धेचा मार्ग नांदुरी पायथ्यापासून सप्तशृंगी गड व परत नांदुरी पायथ्यापर्यंत आहे.

सकाळी सहाला स्पर्धेला प्रारंभ होईल. परिसरातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी प्रथमच १२, १४ व १६ या वयोगटासाठी ३ किलोमीटर टॅलेंट हंट प्रकारात स्पर्धा होईल. स्पर्धेची तांत्रिक पूर्तता नाशिक रनर्स यांसह इतर अनुभवी संस्थांमार्फत केली आहे.

दरम्यान, ३ डिसेंबरला जागतिक अपंग दिन असल्याने या मॅरेथॉन स्पर्धेत नाशिक येथील माई लेले कर्णबधीर शाळेचे विद्यार्थीही सहभागी होणार आहेत.

पॅरा ऑलपिंकचा सुवर्णपदक विजेता खेळाडू दिलीप गावित, प्रशिक्षक वैद्यनाथ काळे, सप्तशृंगी निवासीनी देवी ट्रस्टचे विश्वस्त तथा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बाळासाहेब वाघ आदींच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून स्पर्धेस प्रारंभ होणार असल्याची माहिती नाशिक रनर्सचे अध्यक्ष नारायण वाघ व देवी ट्रस्टचे विश्वस्त तथा नाशिक रनर्सचे पदाधिकारी डॉ. प्रशांंत देवरे यांनी दिली.

स्पर्धेच्या आयोजनात नाशिक रनर्सचे स्वयंसेवक, सप्तशृंगी गड ग्रामपंचायत, नांदुरी ग्रामपंचायत, श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्ट, फ्युनिक्यूलर रोप वे व पंचक्रोशीतील धावपटू व ग्रामस्थ प्रयत्नशील आहेत.