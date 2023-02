Nashik Bribe Crime : इगतपुरी तालुक्यात सरपंचासह ग्रामसेविकेला 50 हजाराची लाच घेताना अटक

नाशिक : ग्रामपंचायतीच्या निवृत्त शिपायाचा राहणीमान भत्ता मंजूर करण्यासाठी 50 हजारांची लाच स्वीकारणाऱ्या इगतपुरी तालुक्यातील बलायदुरी ग्रामपंचायतीच्या संरपंचासह ग्रामसेविका व एका खासगी इसमाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी (ता 7) रंगेहाथ पकडले. (Sarpanch along with village servant arrested for accepting bribe of 50 thousand in Igatpuri taluka Nashik Bribe Crime news)

आशा देवराम गोडसे (37) असे ग्रामसेविकेचे नाव असून हिरामण पांडुरंग दुभाषे (25) असे सरपंच तर, मल्हारी पंढरीनाथ गटकळ( 56) असे खासगी व्यक्तीचे नाव असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

60 वर्षीय तक्रारदार हे बलायदुरी ग्रामपंचायतीत शिपाई हाेते. ते जून 2020 मध्ये निवृत्त झाले असून ग्रामपंचायतीकडून त्यांना 1 लाख 64 हजार 682 रुपये राहणीमान भत्त्याच्या बिलाची रक्कम मिळणे बाकी होते.

या रकमेचा धनादेश बनवून देण्यासाठी गाेडसे व दुभाषे यांनी गटकळ यांच्याकडे धनादेश देऊन 13 जानेवारी राेजी तक्रारदाराकडे लाचेची मागणी केली. दरम्यान, तक्रारदार शिपायाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क करून तक्रार केली असता पथकाने मंगळवारी (ता 7) दुपारी सापळा रचून लाच स्विकारणाऱ्या तिघांना पकडले.

एसीबीच्या अधिक्षक शर्मिष्ठा वालावलकर, अपर अधिक्षक नारायण न्याहळदे, उपअधिक्षक नरेंद्र पवार व वैशाली पाटील यांच्या सूचनेनुसार पोलीस निरीक्षक संदीप घुगे, हवालदार एकनाथ बाविस्कर, राजेंद्र जाधव, संतोष गांगुर्डे व अंमलदार शरद हेंबाडे, नितीन नेटारे यांनी कारवाई केली.

