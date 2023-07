By

Nashik News : रस्त्याच्या कामासाठी लोकप्रतिनिधीकडे वेळोवेळी मागणी करूनही निधी उपलब्ध होत नसल्याने कॅनाल चौफुली ते चिंचकसाड आदिवासी वस्तीकडे जाणाऱ्या दोन किलोमीटर रस्त्याचे काम अखेर सरपंच सीमा बधान यांनी स्वखर्चाने करत शालेय विद्यार्थी, ग्रामस्थ यांची अडचण दूर केली.

रस्ता झाल्याने शालेय विद्यार्थी, ग्रामस्थ यांनी समाधान व्यक्त केले. (Sarpanch prepared road at his own expense School students villagers expressed satisfaction Nashik News)

नवी शेमळी (ता. बागलाण) ग्रामपंचायतीतंर्गत कॅनाल चौफुली ते चिंचकसाड आदिवासी वस्ती असून या वस्तीची ३००लोकसंख्या आहे. चिंचकसाड आदिवासी वस्तीकडे जाण्यासाठी स्वातंत्र्य काळापासून रस्ता नाही.

रस्त्या अभावी कच्च्या रस्त्याने सुक नाल्यातील चिखलातून पाण्यातून वस्तीवर राहणाऱ्या नागरिकांना व शालेय विद्यार्थ्यांना जुनी शेमळी येथील माध्यमिक विद्यालयात जाण्यासाठी बाराही महिने जीवघेणा प्रवास करावा लागत होता.

पावसाळ्यात चार महिने नाल्याला पाणी राहिल्यास ग्रामस्थांना बाहेरगावी जाण्यासाठी व विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी जाण्यासाठी वस्तीतून बाहेर पडता येत नव्हते.

दळणवळण बरोबरच किराणा, शेती संबंधित कामे, शेतीमाल विक्रीसाठी, बाजारासाठी, नवी शेमळी जुनी शेमळी येथे जाण्यासाठी वाहन,चालक व पायी जाणाऱ्या ग्रामस्थांनाही मोठी कसरत करावी लागत होती.

यासंदर्भात येथील ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत रस्त्याच्या कामासाठी मागणी केली. मात्र छोटे रस्ते ग्रामपंचायतीच्या १५ वित्त आयोगाच्या निधीतून होत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी रस्ता कामासाठी सरपंच बधान यांच्याकडे दाद मागितली होती.

विद्यार्थ्यांचे पावसाळ्यात शैक्षणिक नुकसान होऊ नये व शिक्षणापासून वंचित न राहता कामा नये म्हणून श्रीमती. बधान यांनी तत्काळ स्वखर्चातून ६० हजार रुपये खर्च करून कॅनाल चौफुली ते चिंचकसाड कच्चा रस्ता तयार करून दिल्याने या आदिवासी बांधवांनी विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले.

"गावच्या विकासासाठी प्रयत्नशील असून मात्र रस्त्याच्या कामासाठी लोकप्रतिनिधींकडे वेळोवेळी पाठपुरावा व मागणी करूनही निधी उपलब्ध होत नसल्याने विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात स्वखर्चातून रस्ता तयार करून दिल्याने पावसाळ्यात या रस्त्यावरून विद्यार्थी शाळेत जाऊ लागल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहून हाच खरा आनंद आहे." - सीमा बधान, सरपंच नवी शेमळी