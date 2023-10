Nashik News : पाठपुराव्यानंतरही रस्ता दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष; सरपंचानी स्वखर्चाने केला रस्ता दुरुस्त 

Nashik News : गेल्या अनेक वर्षांपासून गावपातळीवरील प्रवेशव्दाराला लागून असलेल्या रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात चाळण झाली होती.

प्रशासनाकडे अनेक वेळा कळवूनही रस्त्यावरील काम होईना, अखेरीस सामाजिक बांधिलकीतून सरपंच पोपट जाधव यांनी पुढाकार घेत स्वखर्चाने मुरूम टाकून रस्ता सुस्थितीत केला. यामुळे नागरिकांसह वाहनचालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. (Sarpanch repair road at his own expense in ambasan nashik news)

बिजोटे (ता.बागलाण) येथील गावाला जोडणा-या रस्त्याची गेल्या अनेक वर्षांपासून चाळण झाली होती. दरम्यान पावसाळ्यात तर रस्त्यावरून पावसाचे पाणी वाहून जात असल्याने काहीवेळ रस्ताही बंद करावा लागतो. यामुळे गावातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानीसह वाहतूकीवर परिणाम दिसून येत असल्याचे ग्रामस्थांकडून सांगण्यात येत आहे.

या रस्त्यावरील नाल्यातून पावसाळ्यात पुरपाणी वाहून जाण्यासाठी फरची पुल असणे आवश्यक असतानादेखील संबंधित विभागाकडून डोळेझाक केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. गावाच्या प्रवेशव्दारावरील रस्त्यावर खड्ड्यातून वाहनचालकांसह शेतीशिवारातील शेतकऱ्यांना मार्गस्थ व्हावे लागत होते. या खड्ड्यांमुळे परिवहन मंडळाची बस गावात येत नसल्याने प्रवाशांसह, विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात हेळसांड होत होती.

ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अनेक वेळा तक्रारी करूनही दखल घेतली जात नसल्याने अखेरीस सरपंच पोपट जाधव यांनी सामाजिक कार्यकर्ते बळीराम जाधव, नितीन जाधव, सचिन जाधव, अमृत जाधव यांच्या सहकार्यातून रस्त्यावरील धोकादायक ठरत असलेले रस्त्यावरील खड्ड्यात चाळीस ते पन्नास ट्राॅली मुरूम टाकून जेसीबीच्या साहाय्याने डागडुजी करून रस्ता सुस्थितीत केला. रस्त्यावरील झालेली डागडुजीमुळे शालेय विद्यार्थी, वाहतूकीसह शेतक-यांचा शेतीमाल जा - ये करण्यासाठी सुस्थितीत झाला असून नागरिकांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे.

"गावातील मुख्य प्रवेशद्वारानजीक नाल्यामध्ये पावसाचं पाणी साचल्यामुळे रस्त्याला मोठमोठे खड्डे पडले होते सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वारंवार तक्रारी करूनदेखील दुरुस्ती न करून दिल्यामुळे त्या खड्ड्यांमुळे दररोज दुर्घटना होत होत्या गावामध्ये एसटी बस सुद्धा बंद झाले होते. विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिक व ग्रामस्थांनी तक्रारी दिल्यानंतर सामाजिक बांधिलकीतून स्वखर्चाने रस्ता चाळीस करून दिला." -पोपट जाधव, सरपंच बिजोटे.