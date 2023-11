By

Nashik News : महाराष्ट्र समाजसेवा संघ संचालित रचना विद्यालयाच्या मैदानाचा भूखंड गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरु आहे. काही शासकीय यंत्रणा हाताशी धरून भूमाफियांकडून गैरप्रकार सुरु असल्‍याचे सांगत आमची मराठी शाळा वाचवा, अशी मागणी रचना विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी केली.

नुकताच शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची भेट घेताना निवेदनातून त्‍यांना शाळा वाचविण्याची मागणी करण्यात आली. (Save our Marathi school Students of Rachna Vidyalaya visited Minister Kesarkar Nashik New)

सध्या सुरू असलेल्‍या या प्रकारामुळे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, वाहनचालक यांना भूमाफियांकडून त्रास दिला जातो आहे.

या त्रासाने तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. तणावातून कायमची मुक्तता व्हावी, म्हणून रचनाचा चिमुकल्यांनी थेट शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना निवेदन देत गाऱ्हाणे मांडले.

आम्‍ही भूमाफिया नाही, संस्‍थेने अधिकृत करार करावा

२००७ पासून शैक्षणिक संस्‍थेसोबतचा सामंजस्‍य करार संपुष्टात आलेला आहे. असे असताना महाराष्ट्र समाजसेवा संघाने नाशिक डायोसेशन कौन्‍सिल या चुकीच्‍या संस्‍थेसोबत केलेला सामंजस्‍य करार धर्मदाय आयुक्‍त कार्यालयाने रद्द ठरविला आहे.

ही जागा नाशिक डायोसेशन ट्रस्‍ट असोसिएशन प्रायव्‍हेट लिमिटेड यांच्‍या मालकीची असून, वेळोवेळी महाराष्ट्र समाजसेवा संघाला सामंजस्‍य करार करण्याबाबत कळविले होते.

परंतु संस्‍थेकडून करार करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्‍याचा दावा तिमथी दहातोंडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. शार्लेट नाडे, पल्‍लवी दहातोंडे, स्‍वाती भंडारे, प्रतीक साळवे उपस्‍थित होते.

या वेळी श्री. दहातोंडे म्‍हणाले, की भूमाफिया असा उल्‍लेख करत संस्‍था दिशाभूल करत आहे. मराठी शाळा टिकावी, ही आमचीदेखील इच्‍छा आहे. २००७ पासून संस्‍थेने भाडे थकविले आहे.

आम्‍ही भाडेकरार वाढवून देण्यास तयार असून, शासकीय दरांप्रमाणे भाडे रक्‍कम निश्‍चित करून संस्‍थेने कायदेशीररीत्या आमच्‍या अधिकृत संस्‍थेशी करार करावा, अशी भूमिका त्‍यांनी मांडली. यासंदर्भात धर्मदाय आयुक्‍त कार्यालयात तक्रार दाखल केली असल्‍याचे त्‍यांनी नमूद केले.