Nashik Fraud Crime : व्यावसायिक भागीदारानेच घातला गंडा; कंपनीत गुंतवणूक करून 9 लाखांचा अपहार

Nashik Fraud Crime : व्यावसायिक भागीदारीतून कंपनी सुरू केल्यानंतर एकाने संगनमत करून दुसऱ्या भागीदाराची तब्बल ९ लाख रुपयांचा अपहार करून फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

याप्रकरणी सातपूर पोलिसात चौघांविरुद्ध फसवणुकीसह दमदाटी केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (scam by business partner 9 lakhs embezzled by investing in company Nashik Fraud Crime news)

राहुल किरण पाटील (३६), सुरेखा किरण पाटील (३६), शीतल राहुल पाटील (३०), किरण पाटील (५५, सर्व रा. जाधव संकुल, चुंचाळे शिवार) अशी संशयितांची नावे आहेत. चेतन राजेंद्र गुंजाळ (रा. शिवाजीनगर मार्केट, सातपूर) यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयित पाटील याच्याशी गुंजाळ यांची ओळख आहे.

त्या ओळखीतूनच त्यांनी निलकृष्ण इंडस्ट्रीज या नावाने कंपनी सुरू केली. या कंपनीमध्ये गुंजाळ व पाटील यांची भागीदारी होती. त्यासाठी पाटील याने गुंजाळ यांना कंपनीतील आर्थिक गुंतवणुकीवर अधिक फायदा मिळवून देण्याचे आमिषही दाखविले होते.

त्यानुसार, गुंजाळ यांनी कंपनीमध्ये भागीदार होताना आर्थिक गुंतवणूकही केली. परंतु, गुंजाळ यांनी त्यांनी गुंतविलेल्या आर्थिक रकमेवरचा परतावा संशयित पाटीलकडे मागितला. मात्र संशयिताने गुंजाळ यांना परतावा देण्याऐवजी कंपनीच्या कामातून मिळालेल्या नफ्याच्या रकमेचाच अपहार करीत गुंजाळ यांची तब्बल ९ लाख १५ हजार १५० रुपयांची फसवणूक केली.

गुंजाळ यांनी या अपहाराचा जाब विचारला असता संशयितांनी त्यांना शिवीगाळ करीत दमदाटी केली. त्यामुळे गुंजाळ यांनी सातपूर पोलिसात धाव घेत तक्रार दिली. त्यानुसार संशयितांविरुद्ध फसवणुकीसह धमकावण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास महिला पोलिस उपनिरीक्षक अश्विनी उबाळे या करीत आहेत.