Nashik Fraud Crime: गो-गॅस एजन्सी देण्याचे आमिष दाखवून ऑनलाईन गंडा

Nashik Fraud Crime : ऑनलाईन जॉब, पार्टटाईम जॉब, लॉटरी, टेलीग्रामवरील टास्क यासह एजन्सीचे आमिष दाखवून ऑनलाईन फसवणूक करण्याचे प्रकार सातत्याने घडत असतात. (Scam online by pretending to give Go Gas agency nashik fraud crime news)

सायबर पोलिसांकडूनही सातत्याने जनजागृती केली जाते, तरीही अनेकांची फसगत होत असते. एकाला गो-गॅस एजन्सी देण्याचे आमिष दाखवून सायबर भामट्यांनी तब्बल ३ लाख ६९ हजार ३०० रुपयांना गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

इम्तीयाज रमजान पठाण (रा. स्कायलॉर्ड सोसायटी, वडाळा) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांना अज्ञात सायबर भामट्यांनी फोनद्वारे तर कधी इ-मेल, व्हॉटसॲपद्वारे वारंवार संपर्क साधून गो-गॅस कंपनीची एजन्सी देण्याचे आमिष दाखविले. वारंवार संपर्क साधून संशयितांनी पठाण यांचा विश्वास संपादन केला.

त्यामुळे पठाण संशयितांवर विश्वास ठेवून एजन्सी घेण्यासाठी तयार झाले. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली. संशयितांनी एजन्सीसाठी लागणार्या प्रक्रियेसाठी त्यांच्याकडून ऑनलाईन पैसे भरण्यास सांगितले. त्यानुसार, पठाण हे वारंवार पैसे भरत केले.

तरीही संशयितांकडून या ना त्या कारणासाठी पैसे मागत राहिले. मात्र एजन्सी दिली नाही. त्यावरून त्यांचा संशय बळावला. संशयितांनी त्यांची ३ लाख ६९ हजार ३०० रुपयांची फसवणूक केली होती. सदरचा प्रकार मे २०२३ पासून ते आत्तापर्यंत सुरू होता. याप्रकरणी सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.