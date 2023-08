Nashik News: शालेय विद्यार्थिनीने घेतला गळफास

By

Nashik News : सिडकोतील आनंदनगरमध्ये राहणार्या शालेय विद्यार्थिनीने घरात अभ्यास केल्यानंतर झाेपण्यासाठी गेल्यानंतर गळफास घेत आत्महत्या केली.

आत्महत्त्येमागील कारण अद्याप समोर आले नसून, अंबड पाेलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नाेंद करण्यात आली आहे. (School girl suicide by hanged herself at cidco Nashik News)

समीक्षा आसाराम साेनवणे (१५, रा. मनपा शाळेजवळ, आनंदनगर, सिडकाे) असे मृत मुलीचे नाव आहे. समीक्षा ही नववीच्या वर्गात शिकत होती. रविवारी (ता.१३) सायंकाळी पाच वाजता ती घरातच गृहपाठ करीत हाेती.

त्याचवेळी तिने ‘मला झाेप लागली आहे, मी झाेपते’, असे आईला सांगितले. त्यानंतर ती दुसऱ्या रुममध्ये गेली असता तिने काहीतरी कारणातून गळफास घेऊन जीवन संपविले.

दरम्यान थाेडावेळाने समीक्षाचा लहान भाऊ रुममध्ये गेला असता, समीक्षाने गळफास घेतल्याचे त्याला दिसले. त्यानंतर त्याने आईला घटना सांगितली. माहिती कळताच पाेलिस निरीक्षक अशाेक नजन, महिला उपनिरीक्षक साेनल फडाेळ, पाेलिस नाईक पंकज शिरवले दाखल झाले.

अंमलदारांनी पंचनामा करत मृतदेह उत्तरीय चाचणीसाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केला. समीक्षा ही अभ्यासात हुशार हाेती. ती सहसा माेबाईलही वावरत नव्हती. तिचे वडील अंबड येथील एका कंपनीत कार्यरत असून तिला एक लहान भाऊ आहे. घटनेचा तपास पंकज शिरवले करत आहेत