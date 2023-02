Nashik News: घरट्यांविनाही भरतेय चिमण्यांची शाळा; पक्षीप्रेमी भीमराव राजोळेंच्या 15 वर्षांच्या सेवेचे फलित

पंचवटी (जि. नाशिक) : सध्या सिमेंटच्या जंगलाने महानगरांना विळखा घातल्याने अलीकडे चिमण्या हद्दपार होत असताना कलानगर येथे घरट्यांविनाही चिमण्यांची शाळा भरत असल्याचे आल्हाददायी चित्र दिसत आहे.

पक्षीप्रेमी भीमराव राजोळे यांच्या सतरा वर्षांच्या सेवेचे हे फलित असल्याचे स्पष्ट होत आहे. (school of sparrows is filling up even without nests 15 years of service by bird lover Bhimrao Rajole from kalanagar Nashik News )

दिंडोरी रोडवरील रिलायन्स पेट्रोलपंपासमोरील कलानगरमध्ये ३, अक्षर व्हिला रो- हाउसमध्ये ही चिमण्यांची शाळा भरत आहे. पर्यावरणप्रेमी भीमराव राजोळे यांनी पंधरा वर्षापूर्वी हा चिमण्यांचा संसार फुलवला होता.

राजोळे यांनी पुठ्याचे खोके वापरून चिमण्यांसाठी येथे एकूण २७ घरटी तयार करून ठेवली होती. त्यात सुमारे ४० चिमण्यांसह त्यांची पिल्लदेखील राहत होती. राजोळे यांनी चिमण्यांसाठी येथे बाजरी, तांदळाच्या कण्या अशा खाद्याची व्यवस्था केली होती.

सर्वसाधारणपणे एक वर्षापूर्वी त्यांच्या मोकळ्या भूखंडात पडत असलेल्या कचऱ्यामुळे त्या ठिकाणी उंदरांचे प्रमाण वाढले होते. हे उंदीर हे रात्रीच्या वेळी या घरट्यांना लक्ष करीत असत आणि चिमण्यांसाठी ठेवलेले बाजरी तांदूळ, अंडे व पिल्लदेखील फस्त करीत होते.

या उंदरांच्या त्रासाला कंटाळून राजोळे यांनी जवळपास पंचवीस घरटी काढून टाकली. सद्यस्थितीत अवघे दोन घरटे आहेत. परंतु तरीदेखील राजोळे यांनी फुलवलेला चिमण्यांचा संसार हा आजही पूर्वीसारखाच सुरू असून, दररोज सकाळी चिमण्यांची शाळा सुरू आहे.

त्यांचे रो-हाऊस तसेच समोरील बंगल्याच्या लिंबाच्या झाडावर चिमण्यांचा वास आहे. यातूनच पक्षीप्रेमी राजोळे यांच्या पंधरा वर्षांच्या सेवेचे फलित असल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे.

छोट्याश्या जागेत चांगली व्यवस्था

राजोळे यांनी त्यांच्या रो- हाऊसच्या छोट्याश्या जागेत चिमण्यांसह इतर पक्ष्यांसाठीदेखील अन्नाची व्यवस्था केली आहे. त्यांनी अनेक वेलीवृक्ष वाढविल्या आहेत. त्यामुळे चिमण्यांसह येथे बुलबुल, साळुंक्या, सनबर्ड आदी पक्षीही आकर्षित होत आहेत.

तसेच सोनचाफा, गुळवेल, अजार, रोतराणी चिनी गुलाब, तुळशी आदी झाडे आहेत. राजोळे यांनी सुरू केलेल्या या उपक्रमाचे परिसरातील इतर रो-हाऊस, बंगले, सोसायटीमधील नागरिकही अनुकरण करीत आहे. हे नागरिक पुठ्याचे घरटे बनवत चिमण्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.