By

Nashik Crime : गंगापूर रोड परिसरात राहणार्या केंद्रीय राज्य आरोग्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या बंगल्याच्या आवारात येऊन आरडाओरड केला.

तसेच, पोलिस कर्वमचारी व स्वीय सहाय्यकांना धमकावल्याप्रकरणी एका वकिल महिलेसह तिच्या तीन साथीदारांविरोधात शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Screams at Union Minister dr bharati pawar Bungalow case registered against three persons including suspect woman Nashik Crime)

अश्विनी धर्मराज कनोज (रा. इंदिरानगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, केंद्रीय राज्य आरोग्यमंत्री डॉ. पवार यांचा गंगापूर रोडवरील आनंदनगरमध्ये बंगला आहे.

या ठिकाणी गेल्या मंगळवारी (ता.३) दुपारी पावणे दोन वाजेच्या सुमारास संशयित ॲड. अलका शेळके (मोरे पाटील) या वकिल महिलेसह आणखी एक महिला व दोन पुरुष हे आले. त्यावेळी मंत्री डॉ. पवार या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करीत होत्या.

तेव्हा ॲड. शेळके व सहकाऱ्यांनी आरडाओरड करुन कामात अडथळा आणला. तसेच, डॉ. पवारांच्या सुरक्षेसाठी तैनात कार्यरत पोलिस कर्मचारी व स्वीय सहाय्यकांशी अरेरावी केली.

‘तुमच्या विरोधात आंदोलन करेल’, असे धमकावले. याप्रकरणी संशयित महिलेसह तिच्या साथीदारांविरोधात शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

जिल्हा शासकीय रुग्णालयासमोर सुरू असलेल्या एका आंदोलनाला आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी भेट द्यावी, अशी संशयित महिला मागणी घेऊन बंगल्यात आल्याचे समजते. गंगापूर पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.